Celebran estudiantes de Física y Matemáticas de la UAdeC el Día de Pi
La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas realizó actividades recreativas y académicas para conmemorar uno de los números más importantes de las matemáticas
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conmemoraron el Día de Pi con un convivio que incluyó actividades recreativas, comida y dinámicas entre la comunidad universitaria.
La celebración fue organizada por la Sociedad de Alumnos y la dirección del plantel, quienes convocaron a estudiantes y docentes a participar en las actividades realizadas dentro de las instalaciones de la facultad.
Durante el festejo, los alumnos realizaron un convivio en el que hubo pizza, bebidas y una piñata alusiva al símbolo matemático π, además de dinámicas entre estudiantes, como parte de una jornada para celebrar la importancia de esta constante matemática.
El Día de Pi se conmemora cada 14 de marzo, fecha que en formato anglosajón se escribe 3/14, lo que coincide con los primeros dígitos del número π, aproximadamente 3.14. ￼
El número pi representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, una constante fundamental utilizada en matemáticas, física, ingeniería y otras disciplinas científicas. ￼
Se trata además de un número irracional, lo que significa que sus decimales continúan de forma infinita y no siguen un patrón repetitivo. ￼
La celebración del Pi Day comenzó en 1988 por iniciativa del físico estadounidense Larry Shaw, y con el tiempo se popularizó en escuelas y universidades de distintos países como una forma de promover el interés por las matemáticas. ￼
Actualmente, instituciones educativas y comunidades científicas alrededor del mundo aprovechan la fecha para organizar charlas, concursos, actividades recreativas y convivios que acerquen a los estudiantes al estudio de esta disciplina.