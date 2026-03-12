Celebran estudiantes de Física y Matemáticas de la UAdeC el Día de Pi

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conmemoraron el Día de Pi con un convivio que incluyó actividades recreativas, comida y dinámicas entre la comunidad universitaria.

La celebración fue organizada por la Sociedad de Alumnos y la dirección del plantel, quienes convocaron a estudiantes y docentes a participar en las actividades realizadas dentro de las instalaciones de la facultad.

Durante el festejo, los alumnos realizaron un convivio en el que hubo pizza, bebidas y una piñata alusiva al símbolo matemático π, además de dinámicas entre estudiantes, como parte de una jornada para celebrar la importancia de esta constante matemática.