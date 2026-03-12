Celebran estudiantes de Física y Matemáticas de la UAdeC el Día de Pi

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Celebran estudiantes de Física y Matemáticas de la UAdeC el Día de Pi
    La conmemoración al número irracional comenzó en el año de 1988 por el físico Larry Shaw. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Celebraciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas realizó actividades recreativas y académicas para conmemorar uno de los números más importantes de las matemáticas

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) conmemoraron el Día de Pi con un convivio que incluyó actividades recreativas, comida y dinámicas entre la comunidad universitaria.

La celebración fue organizada por la Sociedad de Alumnos y la dirección del plantel, quienes convocaron a estudiantes y docentes a participar en las actividades realizadas dentro de las instalaciones de la facultad.

TE PUEDE INTERESAR: Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Durante el festejo, los alumnos realizaron un convivio en el que hubo pizza, bebidas y una piñata alusiva al símbolo matemático π, además de dinámicas entre estudiantes, como parte de una jornada para celebrar la importancia de esta constante matemática.

$!Según los especialistas, las mejores formas de festejar incluyen comer pays, pasteles o pizza, alimentos redondos.
Según los especialistas, las mejores formas de festejar incluyen comer pays, pasteles o pizza, alimentos redondos. CORTESÍA

El Día de Pi se conmemora cada 14 de marzo, fecha que en formato anglosajón se escribe 3/14, lo que coincide con los primeros dígitos del número π, aproximadamente 3.14. ￼

El número pi representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, una constante fundamental utilizada en matemáticas, física, ingeniería y otras disciplinas científicas. ￼

Se trata además de un número irracional, lo que significa que sus decimales continúan de forma infinita y no siguen un patrón repetitivo. ￼

$!Se ha comentado en diferentes espacios que, en la actualidad, Pi ha sido calculado hasta el decimal 13.3 trillón.
Se ha comentado en diferentes espacios que, en la actualidad, Pi ha sido calculado hasta el decimal 13.3 trillón. CORTESÍA

La celebración del Pi Day comenzó en 1988 por iniciativa del físico estadounidense Larry Shaw, y con el tiempo se popularizó en escuelas y universidades de distintos países como una forma de promover el interés por las matemáticas. ￼

Actualmente, instituciones educativas y comunidades científicas alrededor del mundo aprovechan la fecha para organizar charlas, concursos, actividades recreativas y convivios que acerquen a los estudiantes al estudio de esta disciplina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Celebraciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección.

Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
La reunión, de carácter regional, sirvió para analizar los avances que cada estado lleva de cara a los comicios 2026.

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas
La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia.

Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
Autoridades del Tecnológico de Saltillo anunciaron una jornada de pláticas para informar a la comunidad sobre ética institucional y mecanismos de prevención.

Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo