Celebran intercambio folklórico Coahuila-Veracruz en Saltillo

El Parque Mirador Saltillo fue sede del III Intercambio Nacional Folklórico Coahuila-Veracruz, encuentro que permitió a las familias saltillenses disfrutar de distintas expresiones de la danza tradicional mexicana. Durante la jornada se presentaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl, cuyos integrantes compartieron con el público estampas representativas del folclor y las tradiciones de las regiones que representan.

Las y los asistentes disfrutaron de las presentaciones de ambas agrupaciones en un ambiente de convivencia, en una actividad que tuvo como propósito promover el intercambio cultural a través de la danza. El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre agrupaciones dedicadas a la preservación y difusión del folclor mexicano, además de acercar estas manifestaciones artísticas a la comunidad saltillense.

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la importancia de contar con espacios que impulsen el intercambio cultural y permitan a las familias acceder de manera gratuita a actividades artísticas y culturales. A través de este tipo de encuentros, Saltillo mantiene abiertas sus puertas a diversas expresiones culturales y contribuye a preservar y difundir las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

Temas

Cultura Danza

Localizaciones

Coahuila Saltillo

