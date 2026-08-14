Celebran intercambio folklórico Coahuila-Veracruz en Saltillo

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    Celebran intercambio folklórico Coahuila-Veracruz en Saltillo
    El encuentro acercó a las familias saltillenses diversas expresiones de la danza tradicional mexicana. CORTESÍA

Participaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl

El Parque Mirador Saltillo fue sede del III Intercambio Nacional Folklórico Coahuila-Veracruz, encuentro que permitió a las familias saltillenses disfrutar de distintas expresiones de la danza tradicional mexicana.

Durante la jornada se presentaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl, cuyos integrantes compartieron con el público estampas representativas del folclor y las tradiciones de las regiones que representan.

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Las y los asistentes disfrutaron de las presentaciones de ambas agrupaciones en un ambiente de convivencia, en una actividad que tuvo como propósito promover el intercambio cultural a través de la danza.

El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre agrupaciones dedicadas a la preservación y difusión del folclor mexicano, además de acercar estas manifestaciones artísticas a la comunidad saltillense.

$!Ambas agrupaciones presentaron estampas representativas de sus regiones y tradiciones.
Ambas agrupaciones presentaron estampas representativas de sus regiones y tradiciones. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la importancia de contar con espacios que impulsen el intercambio cultural y permitan a las familias acceder de manera gratuita a actividades artísticas y culturales.

A través de este tipo de encuentros, Saltillo mantiene abiertas sus puertas a diversas expresiones culturales y contribuye a preservar y difundir las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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