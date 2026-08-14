Celebran intercambio folklórico Coahuila-Veracruz en Saltillo
Participaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl
El Parque Mirador Saltillo fue sede del III Intercambio Nacional Folklórico Coahuila-Veracruz, encuentro que permitió a las familias saltillenses disfrutar de distintas expresiones de la danza tradicional mexicana.
Durante la jornada se presentaron la Compañía de Danza Folklórica Akgtuy Nakú y Danza Folklórica Carolina Xihucoatl, cuyos integrantes compartieron con el público estampas representativas del folclor y las tradiciones de las regiones que representan.
Las y los asistentes disfrutaron de las presentaciones de ambas agrupaciones en un ambiente de convivencia, en una actividad que tuvo como propósito promover el intercambio cultural a través de la danza.
El encuentro también permitió fortalecer los vínculos entre agrupaciones dedicadas a la preservación y difusión del folclor mexicano, además de acercar estas manifestaciones artísticas a la comunidad saltillense.
El Gobierno Municipal de Saltillo destacó la importancia de contar con espacios que impulsen el intercambio cultural y permitan a las familias acceder de manera gratuita a actividades artísticas y culturales.
A través de este tipo de encuentros, Saltillo mantiene abiertas sus puertas a diversas expresiones culturales y contribuye a preservar y difundir las tradiciones que forman parte de la identidad mexicana.