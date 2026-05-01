Celos desatan brutal ataque en Saltillo: lo agreden con una tabla con clavos

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    Celos desatan brutal ataque en Saltillo: lo agreden con una tabla con clavos
    Autoridades tomaron conocimiento del incidente ULISES MARTÍNEZ

El agresor logró huir del lugar tras la golpiza, por lo que no se reportaron personas detenidas

Con diversas lesiones ocasionadas por una tabla con clavos, fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja Marco Antonio ¨N¨ de 35 años, alias “La Parka”, quien fue agredido por el novio de una amiga con la que se junta, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles José Eleazar Galindo Vara y Pirámide Uxmal, en la colonia María de León.

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Conforme a las autoridades que acudieron a tomar conocimiento del incidente, “La Parka” es un ladrón conocido de la colonia, pero en esta ocasión fue agredido por presuntamente involucrarse con una mujer que tiene pareja, situación que desató la agresión.

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De acuerdo con lo señalado, el hombre, molesto por la situación, fue en busca de Marco Antonio con una tabla con clavos y le reclamó por la relación con su pareja.

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Después de intercambiar palabras y negar los hechos, el agresor lo golpeó con el objeto, causándole diversas lesiones que lo dejaron sangrando. El afectado intentó resguardarse en una vivienda, pero fue sacado del lugar.

Finalmente, quedó sobre la banqueta, por lo que se solicitó una ambulancia. Al sitio arribaron autoridades y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención y determinaron su traslado a un hospital.

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Debido a que el responsable huyó, no hubo personas detenidas y, aunque hubo señalamientos en contra del herido por presuntos robos, no se pudo proceder en su contra al no existir flagrancia.

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