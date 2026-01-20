Centros de acopio de pinos navideños seguirán abiertos durante febrero en Saltillo

Los centros de acopio para pinos navideños naturales en Saltillo permanecerán abiertos durante todo febrero, informó Emmanuel Olache Valdés, titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Comentó que ell objetivo es dar oportunidad a las personas que aún conservan sus árboles de Navidad para disponer de ellos de manera adecuada.

De acuerdo con la autoridad municipal, actualmente la cifra de pinos que recibe cada centro varía entre cinco y diez árboles dependiendo del punto. “Estamos recibiendo cerca de la decena aproximadamente por centro, más o menos unos cinco, otros 10, pero el promedio anda en 10 árboles”, dijo.

Señaló que personal del área realiza recorridos diarios para supervisar los centros y reforzar la difusión del programa. “Estamos buscando darle la mayor difusión posible, porque ya estamos pasando las fechas de utilización y los puntos siguen disponibles”, indicó.

Actualmente se mantienen 25 centros de acopio, entre los que destacan Biblioparque Norte, Biblioparque Sur, Plaza del Compositor, Gran Plaza, Plaza Reforma, Parque Urdiñola, Parque El Mirador y centros de verificación vehicular, además de otros espacios distribuidos en la ciudad.

El funcionario reportó que, en comparación con años anteriores, ha disminuido la cantidad de pinos arrojados en arroyos, aunque todavía se detectan algunos casos. “Seguimos encontrando en arroyos, pero mucho menos que en ocasiones anteriores; creemos que la gente ha respondido mejor en el tema de conciencia ambiental”, dijo.

Sin embargo, advirtió que otra práctica recurrente es la quema de pinos, lo cual puede derivar en sanciones. “La quema al aire libre tiene implicaciones y puede ser motivo de una sanción por parte del juez municipal”, explicó, al precisar que hacerlo en espacios abiertos puede considerarse una falta administrativa.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para que utilice los centros de acopio y evite tirar o quemar los pinos, a fin de reducir impactos ambientales y mantener limpios los espacios públicos durante el cierre de la temporada.