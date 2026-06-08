Saltillo: mejoran movilidad con rehabilitación del bulevar Otilio González y otras arterias

Con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y mejorar las condiciones de circulación en la ciudad, el alcalde Javier Díaz González impulsa un programa de rehabilitación de vialidades que contempla trabajos en el bulevar Otilio González y en diversos tramos de arterias de alta afluencia vehicular como el periférico Luis Echeverría Álvarez, los bulevares El Minero, Nazario S. Ortiz Garza, Isidro López Zertuche y la Calzada Antonio Narro. Las acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte de una estrategia integral para brindar mayor seguridad y comodidad a miles de automovilistas, usuarios del transporte público y peatones que diariamente utilizan estas vías para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y actividades cotidianas.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensificaron las labores de rehabilitación del pavimento en distintos sectores de la ciudad, destacando los trabajos que actualmente se desarrollan sobre el bulevar Otilio González, en el tramo comprendido entre las calles Mármol y San José, al oriente de Saltillo. El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones responden a la necesidad de mantener en óptimas condiciones las principales vialidades y mejorar la conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad. “Estos trabajos son muy importantes para las y los saltillenses, por eso reforzamos la recuperación de nuestras vialidades para ofrecer una mejor movilidad y una mayor conectividad entre los diferentes sectores habitacionales, comerciales y de servicios de Saltillo”, afirmó. Además de la intervención en el bulevar Otilio González, personal municipal realiza trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversos puntos del periférico Luis Echeverría Álvarez, principalmente en el tramo ubicado entre los bulevares Isidro López Zertuche y Vito Alessio Robles.

De igual manera, se llevan a cabo acciones de mantenimiento sobre el bulevar El Minero, especialmente entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y Minería, donde el flujo constante de vehículos ha generado desgaste en la superficie de rodamiento. Las labores también se extendieron a la Calzada Antonio Narro, una de las principales vías de acceso al sur de la ciudad, así como a los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León.

Vecinas, vecinos y conductores consultados coincidieron en que la rehabilitación de estas vialidades contribuye a mejorar la seguridad vial, agilizar la circulación y reducir los tiempos de traslado en distintos puntos de la ciudad. Finalmente, Javier Díaz González recordó que la ciudadanía puede reportar hundimientos, baches o daños en el pavimento a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible mediante WhatsApp en el número 844-160-08-08, con el fin de brindar una atención más rápida y eficiente a este tipo de reportes.

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