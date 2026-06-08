$!FUTFEST Saltillo arrancará con transmisión del debut de México y tendrá más de 120 actividades

La pasión por el fútbol mundial se vivirá a partir de este jueves en la capital coahuilense con el inicio del FUTFEST Saltillo 2026, un espacio diseñado para que miles de aficionados disfruten de la ceremonia inaugural del torneo, el debut de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica y una amplia oferta de actividades recreativas para toda la familia. Impulsado por el alcalde Javier Díaz González, el festival se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en las instalaciones del Biblioparque Norte, donde además de la transmisión de los principales encuentros del certamen internacional se llevarán a cabo más de 120 actividades deportivas, culturales, artísticas y de entretenimiento.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, informó que las puertas del recinto abrirán a las 11:00 de la mañana para recibir a los asistentes y dar inicio a la programación especial preparada para esta celebración. Detalló que a las 12:00 horas se transmitirá la ceremonia inaugural del torneo y, posteriormente, a la 1:00 de la tarde, se proyectará el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica, partido que marcará el inicio de la participación del representativo nacional. “Invitamos a las familias saltillenses y a quienes visitan nuestra ciudad a que formen parte de esta gran celebración. Queremos que disfruten del fútbol, pero también de un espacio de convivencia, entretenimiento y orgullo por nuestra ciudad”, expresó González Rodríguez. Además de seguir los partidos en pantallas gigantes, los asistentes podrán disfrutar de activaciones temáticas, concursos, dinámicas relacionadas con el fútbol, juegos mecánicos y una amplia oferta gastronómica con la participación de restaurantes y establecimientos locales. Las autoridades municipales destacaron que el festival ha sido diseñado como un espacio seguro y familiar, pensado para que personas de todas las edades puedan convivir y disfrutar del ambiente mundialista.

Durante los poco más de cinco semanas que durará el FUTFEST Saltillo 2026, se transmitirán 50 partidos del torneo, además de realizarse conciertos, torneos deportivos, exhibiciones culturales y artísticas, así como actividades recreativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 se integrará a las actividades del FUTFEST, lo que permitirá ofrecer en conjunto más de 400 eventos culturales, deportivos, turísticos, recreativos y artísticos en el marco del 449 aniversario de la fundación de Saltillo. Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca consolidar un espacio de convivencia para las familias, fortalecer la oferta turística de la ciudad y sumarse al entusiasmo generado por la máxima fiesta del fútbol mundial.

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