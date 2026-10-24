Choca a exceso de velocidad y proyecta auto contra una vivienda en Ciudad Las Torres, Saltillo
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El conductor de un Dodge Charger impactó un vehículo estacionado en Ciudad Las Torres, el cual dañó una fachada, un poste y otro auto; tres jóvenes fueron valorados y uno trasladado
Un joven conductor perdió el control de su Dodge Charger y provocó un accidente en cadena la mañana de este sábado en la colonia Ciudad Las Torres, en Saltillo, luego de impactar un automóvil estacionado que fue proyectado contra una vivienda, un poste y otro vehículo.
El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas sobre el bulevar Mitología, entre las calles Esfinge y Penélope. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente presentaba aliento alcohólico.
El joven viajaba acompañado de dos amigos cuando perdió el control de la unidad. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo afectado fue desplazado hasta golpear la fachada de una casa y otro automóvil que también se encontraba estacionado en el sector.
Personal de la Cruz Roja acudió al lugar para valorar a los tres ocupantes del Dodge Charger. Uno de ellos requirió ser trasladado para recibir atención médica, mientras que los otros dos fueron atendidos en el sitio.
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán las causas del accidente y las responsabilidades por los daños materiales ocasionados.