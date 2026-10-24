Choca a exceso de velocidad y proyecta auto contra una vivienda en Ciudad Las Torres, Saltillo

Un joven conductor perdió el control de su Dodge Charger y provocó un accidente en cadena la mañana de este sábado en la colonia Ciudad Las Torres, en Saltillo, luego de impactar un automóvil estacionado que fue proyectado contra una vivienda, un poste y otro vehículo.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas sobre el bulevar Mitología, entre las calles Esfinge y Penélope. De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente presentaba aliento alcohólico.