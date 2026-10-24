Huye tras chocar un taxi y termina volcado en La Romita, Saltillo
El conductor de un Volkswagen Bora impactó al ruletero en el periférico y fue perseguido; tras salir ileso de la volcadura, abandonó el vehículo y escapó a pie
Un automovilista que presuntamente intentaba evadir su responsabilidad tras chocar contra un taxista protagonizó una aparatosa volcadura la noche del viernes, al sur de Saltillo. El conductor perdió el control de su vehículo al tomar una curva, salió del camino y cayó por una pendiente hasta terminar con el automóvil volcado sobre uno de sus costados.
Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Bora circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez y, a la altura de la Central de Autobuses, impactó por alcance a un taxi. En lugar de detenerse para responder por los daños, aceleró y se alejó del lugar, lo que llevó al taxista afectado a seguirlo por la vialidad.
La persecución continuó hasta llegar a la colonia La Romita, donde el conductor del Bora habría intentado perder a su perseguidor. Al aproximarse a una curva pronunciada, tomó el tramo sin accionar los frenos, perdió el control de la unidad y salió del camino. El vehículo cayó por una pendiente a la altura de las calles Alamitos y Pirules, donde finalmente volcó sobre su costado derecho.
Pese a lo aparatoso del accidente, el automovilista consiguió salir del vehículo por su cuenta. Sin embargo, en vez de permanecer en el sitio para explicar lo sucedido, huyó nuevamente a pie con rumbo desconocido.
La situación movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades ordenaron el retiro del Volkswagen Bora, que fue trasladado a un corralón donde permanecerá hasta que su propietario lo reclame y responda por las sanciones y los daños ocasionados. El conductor no había sido localizado, por lo que su identidad y las circunstancias de su participación deberán establecerse mediante las investigaciones.