Huye tras chocar un taxi y termina volcado en La Romita, Saltillo

Un automovilista que presuntamente intentaba evadir su responsabilidad tras chocar contra un taxista protagonizó una aparatosa volcadura la noche del viernes, al sur de Saltillo. El conductor perdió el control de su vehículo al tomar una curva, salió del camino y cayó por una pendiente hasta terminar con el automóvil volcado sobre uno de sus costados.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 23:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Bora circulaba por el periférico Luis Echeverría Álvarez y, a la altura de la Central de Autobuses, impactó por alcance a un taxi. En lugar de detenerse para responder por los daños, aceleró y se alejó del lugar, lo que llevó al taxista afectado a seguirlo por la vialidad.