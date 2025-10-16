Choca automóvil contra motociclista y lo derriba en Saltillo

    Choca automóvil contra motociclista y lo derriba en Saltillo
    Luego de ser valorado el joven se quedó en el lugar para ser atendido por personal de urgencias y autoridades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El conductor afirmó que no había visto al motociclista al momento de atravesársele; aseguradora llegaría a un convenio por los daños y lesiones

Un motociclista fue derribado y enviado al piso por un automovilista que se le atravesó en su camino sobre la Calle 17 y Calle 8 de la colonia Ampliación Morelos, al oriente de Saltillo.

Como responsable del choque se señaló al conductor del automóvil Mustang, el cual circulaba con dirección a Fundadores, pero dio la vuelta hacia la Calle 8 rumbo al bulevar Morelos.

Este conductor —dijo— no vio al joven motociclista, quien circulaba con dirección a Otilio González, atravesándosele en el camino y mandándolo al piso, resultando lesionado.

$!El motociclista fue atendido por paramédicos tras ser derribado por un automovilista en la colonia Ampliación Morelos.
El motociclista fue atendido por paramédicos tras ser derribado por un automovilista en la colonia Ampliación Morelos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los testigos dieron aviso al número de emergencias 911, de donde se canalizó la llamada al personal de la Secretaría de Salud, quienes valoraron al joven, quien fue atendido en la ambulancia.

$!El motociclista resultó con lesiones leves luego del impacto.
El motociclista resultó con lesiones leves luego del impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras su valoración, se determinó que no tenía lesiones graves. El personal de la aseguradora del auto acudió para llegar a un convenio por los daños y lesiones ocasionadas.

Es de suma importancia, principalmente por parte de los automovilistas, controlar la velocidad a la que viajan para evitar siniestros viales con personas más vulnerables en el sistema de movilidad (peatones, ciclistas, motociclistas).

Ulises Martínez

