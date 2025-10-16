Choca automóvil contra motociclista y lo derriba en Saltillo
El conductor afirmó que no había visto al motociclista al momento de atravesársele; aseguradora llegaría a un convenio por los daños y lesiones
Un motociclista fue derribado y enviado al piso por un automovilista que se le atravesó en su camino sobre la Calle 17 y Calle 8 de la colonia Ampliación Morelos, al oriente de Saltillo.
Como responsable del choque se señaló al conductor del automóvil Mustang, el cual circulaba con dirección a Fundadores, pero dio la vuelta hacia la Calle 8 rumbo al bulevar Morelos.
Este conductor —dijo— no vio al joven motociclista, quien circulaba con dirección a Otilio González, atravesándosele en el camino y mandándolo al piso, resultando lesionado.
Los testigos dieron aviso al número de emergencias 911, de donde se canalizó la llamada al personal de la Secretaría de Salud, quienes valoraron al joven, quien fue atendido en la ambulancia.
Tras su valoración, se determinó que no tenía lesiones graves. El personal de la aseguradora del auto acudió para llegar a un convenio por los daños y lesiones ocasionadas.
Es de suma importancia, principalmente por parte de los automovilistas, controlar la velocidad a la que viajan para evitar siniestros viales con personas más vulnerables en el sistema de movilidad (peatones, ciclistas, motociclistas).