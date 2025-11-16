Choca conductor ebrio y derriba tres postes en Saltillo
Las autoridades atendieron el reporte por daños a infraestructura eléctrica y afectación a líneas de cableado, lo que provocó el cierre temporal de dos carriles en la zona
Un conductor aparentemente alcoholizado puso en riesgo la vida de su esposa, tras chocar la camioneta que manejaba y derribar tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Saltillo.
Esto ocurrió cerca de las 11:30 horas en la prolongación Fragua, a la altura del fraccionamiento Cumbres. Sergio Humberto ¨N¨ traía a cargo una camioneta Mitsubishi Endevor, color blanco, en la que se desplazaba de norte a sur.
El exceso de velocidad lo hizo perder el control y se fue a chocar de frente contra un protector de metal. Durante el impacto dañó un poste de concreto de la CFE, el cual derribó en su totalidad.
Tras la caída de la columna, el cableado eléctrico se estiró y terminó por derribar dos postes más, los cuales cayeron en medio de la circulación. La situación afectó dos carriles de menor velocidad, lo que originó el cierre de la vía por más de media hora.
La incidencia fue reportada al sistema de emergencias 911, por lo que se aproximó personal de la Cruz Roja. Se valoró al propio conductor de la camioneta y a la acompañante, quienes no requirieron traslado a un hospital.
En el accidente también se vieron afectadas líneas de una empresa de cable local. Ahora el accidente se consignó ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común, mientras que el conductor quedó bajo arresto por conducir en estado inconveniente.