Choca conductor ebrio y derriba tres postes en Saltillo

Un conductor aparentemente alcoholizado puso en riesgo la vida de su esposa, tras chocar la camioneta que manejaba y derribar tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Saltillo.

Esto ocurrió cerca de las 11:30 horas en la prolongación Fragua, a la altura del fraccionamiento Cumbres. Sergio Humberto ¨N¨ traía a cargo una camioneta Mitsubishi Endevor, color blanco, en la que se desplazaba de norte a sur.

