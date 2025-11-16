Choca conductor ebrio y derriba tres postes en Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Choca conductor ebrio y derriba tres postes en Saltillo
    Dos postes adicionales quedaron sobre la circulación luego de que el cableado fuera jalado por el impacto. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Las autoridades atendieron el reporte por daños a infraestructura eléctrica y afectación a líneas de cableado, lo que provocó el cierre temporal de dos carriles en la zona

Un conductor aparentemente alcoholizado puso en riesgo la vida de su esposa, tras chocar la camioneta que manejaba y derribar tres postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Saltillo.

Esto ocurrió cerca de las 11:30 horas en la prolongación Fragua, a la altura del fraccionamiento Cumbres. Sergio Humberto ¨N¨ traía a cargo una camioneta Mitsubishi Endevor, color blanco, en la que se desplazaba de norte a sur.

TE PUEDE INTERESAR: Invade auto deportivo el carril contrario y provoca choque frontal en la Saltillo–Monclova; cinco lesionados

$!Elementos de seguridad y peritos de tránsito coordinando maniobras para liberar los carriles afectados.
Elementos de seguridad y peritos de tránsito coordinando maniobras para liberar los carriles afectados. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El exceso de velocidad lo hizo perder el control y se fue a chocar de frente contra un protector de metal. Durante el impacto dañó un poste de concreto de la CFE, el cual derribó en su totalidad.

$!Personal de la Cruz Roja valoró al conductor y a su acompañante sin necesidad de traslado hospitalario.
Personal de la Cruz Roja valoró al conductor y a su acompañante sin necesidad de traslado hospitalario. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Tras la caída de la columna, el cableado eléctrico se estiró y terminó por derribar dos postes más, los cuales cayeron en medio de la circulación. La situación afectó dos carriles de menor velocidad, lo que originó el cierre de la vía por más de media hora.

$!Poste de concreto de la CFE colapsado tras el choque, dejando parte del cableado sobre la vialidad.
Poste de concreto de la CFE colapsado tras el choque, dejando parte del cableado sobre la vialidad. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La incidencia fue reportada al sistema de emergencias 911, por lo que se aproximó personal de la Cruz Roja. Se valoró al propio conductor de la camioneta y a la acompañante, quienes no requirieron traslado a un hospital.

En el accidente también se vieron afectadas líneas de una empresa de cable local. Ahora el accidente se consignó ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común, mientras que el conductor quedó bajo arresto por conducir en estado inconveniente.

Temas


Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres