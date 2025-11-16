Invade auto deportivo el carril contrario y provoca choque frontal en la Saltillo–Monclova; cinco lesionados

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Invade auto deportivo el carril contrario y provoca choque frontal en la Saltillo–Monclova; cinco lesionados
    El Chevrolet Malibu terminó destrozado sobre la carpeta asfáltica; sus tres ocupantes requirieron atención médica tras el choque. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El percance ocurrió en el kilómetro 17, donde dos vehículos terminaron destruidos y sus ocupantes fueron trasladados a distintos hospitales debido a la gravedad de las lesiones

Un aparatoso accidente automovilístico dejó como saldo a cinco personas lesionadas y pérdidas incalculables; el hecho ocurrió la mañana de este domingo en la carretera Saltillo–Monclova.

Fue en la conocida cerrada del kilómetro 17, a la altura del ejido Cañada Ancha, donde acudieron ambulancias y el camión de rescate urbano de Bomberos para atender la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico

En el lugar participó un automóvil Porsche que circulaba con dirección al norte, rumbo a la presa Palo Blanco.

$!El Porsche quedó severamente dañado tras invadir el carril contrario y protagonizar el impacto frontal en la curva del kilómetro 17.
El Porsche quedó severamente dañado tras invadir el carril contrario y protagonizar el impacto frontal en la curva del kilómetro 17. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Según oficiales de la Guardia Nacional, el auto invadió el carril contrario y chocó de frente con otro vehículo, un Chevrolet Malibu.

Testigos también señalaron que el Porsche circulaba a exceso de velocidad y que, al llegar a la curva, el conductor perdió el control del volante.

En el Chevrolet Malibu viajaban tres personas; dos de ellas fueron trasladadas a recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

$!Unidades de emergencia se concentraron en el sitio para brindar apoyo a los cinco lesionados y retirar los vehículos dañados.
Unidades de emergencia se concentraron en el sitio para brindar apoyo a los cinco lesionados y retirar los vehículos dañados. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El conductor, con traumatismo craneoencefálico severo, fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde se reporta como grave.

Una mujer de 49 años fue trasladada al Hospital General en código amarillo, con múltiples golpes derivados del impacto.

En el Porsche viajaban dos personas, una de las cuales fue llevada al Hospital Muguerza en código amarillo, con lesiones diversas que requerían valoración médica.

$!Paramédicos trasladan a una de las víctimas a una unidad médica tras ser valorada en la zona del accidente.
Paramédicos trasladan a una de las víctimas a una unidad médica tras ser valorada en la zona del accidente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: le disparan con arma de postas en riña y fallece en el hospital; responsable es detenido

Las autoridades continúan con la recopilación de información para determinar la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades.

El accidente afectó la circulación en ambos sentidos, generando retrasos mientras se realizaban las labores de auxilio y retiro de los vehículos involucrados.

