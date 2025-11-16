Invade auto deportivo el carril contrario y provoca choque frontal en la Saltillo–Monclova; cinco lesionados

Un aparatoso accidente automovilístico dejó como saldo a cinco personas lesionadas y pérdidas incalculables; el hecho ocurrió la mañana de este domingo en la carretera Saltillo–Monclova. Fue en la conocida cerrada del kilómetro 17, a la altura del ejido Cañada Ancha, donde acudieron ambulancias y el camión de rescate urbano de Bomberos para atender la emergencia. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallecen dos mujeres en fatal accidente automovilístico; tres personas más en estado crítico En el lugar participó un automóvil Porsche que circulaba con dirección al norte, rumbo a la presa Palo Blanco.

Según oficiales de la Guardia Nacional, el auto invadió el carril contrario y chocó de frente con otro vehículo, un Chevrolet Malibu. Testigos también señalaron que el Porsche circulaba a exceso de velocidad y que, al llegar a la curva, el conductor perdió el control del volante. En el Chevrolet Malibu viajaban tres personas; dos de ellas fueron trasladadas a recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

El conductor, con traumatismo craneoencefálico severo, fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde se reporta como grave. Una mujer de 49 años fue trasladada al Hospital General en código amarillo, con múltiples golpes derivados del impacto. En el Porsche viajaban dos personas, una de las cuales fue llevada al Hospital Muguerza en código amarillo, con lesiones diversas que requerían valoración médica.