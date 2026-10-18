Choca contra árbol tras presuntamente esquivar un auto en sentido contrario en Saltillo
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El automovilista circulaba por la calle Lucio Blanco cuando, según su versión, otro vehículo invadió su carril; Tránsito Municipal tomó conocimiento del percance
Un hombre terminó con golpes leves luego de chocar el automóvil que conducía contra un árbol ubicado sobre la calle Lucio Blanco, en la Zona Centro de Saltillo.
El accidente ocurrió cuando Daniel ¨N¨ circulaba de sur a norte a bordo de su Ford Focus. Metros antes de llegar al cruce con el bulevar Francisco Coss, aseguró que un automóvil blanco invadió su carril al circular en sentido contrario.
Para evitar un choque frontal, maniobró el volante hacia la derecha, pero terminó por subir a la banqueta de un negocio. Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que el vehículo diera medio giro y se impactara directamente contra el árbol.
El conductor no presentó lesiones de consideración y solicitó la intervención de su compañía de seguros para que evaluara los daños materiales del automóvil y las afectaciones al árbol.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y consignaron el caso ante el agente investigador del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.