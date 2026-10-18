Choca contra árbol tras presuntamente esquivar un auto en sentido contrario en Saltillo

Un hombre terminó con golpes leves luego de chocar el automóvil que conducía contra un árbol ubicado sobre la calle Lucio Blanco, en la Zona Centro de Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Daniel ¨N¨ circulaba de sur a norte a bordo de su Ford Focus. Metros antes de llegar al cruce con el bulevar Francisco Coss, aseguró que un automóvil blanco invadió su carril al circular en sentido contrario.