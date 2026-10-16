Encuentran inconsciente a mujer en motel de Saltillo

Una movilización de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se registró la noche de este viernes en el Motel Marbella, luego de que una mujer de 32 años fuera encontrada inconsciente en una de las habitaciones del establecimiento.

El reporte se recibió alrededor de las 20:30 horas, lo que provocó la intervención de los oficiales y la solicitud de apoyo médico para revisar las condiciones en las que se encontraba la mujer.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad se entrevistaron con las personas que se encontraban en el establecimiento y procedieron a verificar la situación de la afectada.