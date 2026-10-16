Encuentran inconsciente a mujer en motel de Saltillo

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    Encuentran inconsciente a mujer en motel de Saltillo
    El reporte movilizó a las autoridades municipales; se especulaba que la dama se encontraba estaba golpeada dentro de la habitación. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La mujer, de 32 años, estaba en una habitación del Motel Marbella; presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia

Una movilización de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se registró la noche de este viernes en el Motel Marbella, luego de que una mujer de 32 años fuera encontrada inconsciente en una de las habitaciones del establecimiento.

El reporte se recibió alrededor de las 20:30 horas, lo que provocó la intervención de los oficiales y la solicitud de apoyo médico para revisar las condiciones en las que se encontraba la mujer.

Al llegar al lugar, los elementos de seguridad se entrevistaron con las personas que se encontraban en el establecimiento y procedieron a verificar la situación de la afectada.

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De acuerdo con la información recabada, la mujer no presentaba huellas visibles de violencia. Al ser cuestionada sobre lo ocurrido, manifestó que había rentado la habitación por su cuenta y que esperaba la llegada de un hombre que finalmente no se presentó.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración y señalaron que la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque no se informó de manera oficial cuál podría ser.

RECHAZA TRASLADO A UN HOSPITAL

Pese a la valoración de los socorristas, la mujer se negó a ser trasladada a un centro médico, por lo que los oficiales municipales intervinieron para brindarle apoyo y dar seguimiento a su situación.

De acuerdo con el reporte, los elementos la trasladaron hacia las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde sería sometida a una valoración médica para conocer su estado de salud.

No se proporcionó más detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre la posible sustancia que habría provocado que perdiera el conocimiento.

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