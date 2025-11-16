Choca contra barra protectora y huyen en taxi, al sur de Saltillo
Autoridades municipales aseguraron la unidad y la turnaron ante el Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente
Un auto terminó proyectándose contra una barra protectora ubicada en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente al fraccionamiento La Estrella, al sur de Saltillo.
No se reportaron personas lesionadas, y los ocupantes del vehículo Ford Fusion descendieron para abordar un taxi y huir del lugar.
Todo ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando el auto circulaba de sur a norte por Emilio Arizpe.
El exceso de velocidad provocó que perdieran el control y se impactaran de manera directa contra una protección metálica.
El vehículo dio medio giro tras el golpe y terminó con daños en la parte frontal, quedando en sentido contrario.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo involucrado y lo consignaron ante el Ministerio Público.