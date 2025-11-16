Choca contra barra protectora y huyen en taxi, al sur de Saltillo

Un auto terminó proyectándose contra una barra protectora ubicada en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente al fraccionamiento La Estrella, al sur de Saltillo.

No se reportaron personas lesionadas, y los ocupantes del vehículo Ford Fusion descendieron para abordar un taxi y huir del lugar.

