Choca contra barra protectora y huyen en taxi, al sur de Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Choca contra barra protectora y huyen en taxi, al sur de Saltillo
    La unidad quedó en sentido contrario luego del impacto registrado frente al fraccionamiento La Estrella. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Autoridades municipales aseguraron la unidad y la turnaron ante el Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente

Un auto terminó proyectándose contra una barra protectora ubicada en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, frente al fraccionamiento La Estrella, al sur de Saltillo.

No se reportaron personas lesionadas, y los ocupantes del vehículo Ford Fusion descendieron para abordar un taxi y huir del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Choca conductor ebrio y derriba tres postes en Saltillo

$!Los ocupantes descendieron y huyeron en taxi, dejando abandonado el auto siniestrado.
Los ocupantes descendieron y huyeron en taxi, dejando abandonado el auto siniestrado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Todo ocurrió cerca de las 10:00 horas, cuando el auto circulaba de sur a norte por Emilio Arizpe.

El exceso de velocidad provocó que perdieran el control y se impactaran de manera directa contra una protección metálica.

El vehículo dio medio giro tras el golpe y terminó con daños en la parte frontal, quedando en sentido contrario.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo involucrado y lo consignaron ante el Ministerio Público.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Con pancartas y consignas, los asistentes exigieron justicia y cuestionaron al Gobierno Federal durante la marcha que recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Marcha convocada por la Generación Z en Torreón reúne mayoritariamente a adultos
Los vehículos eléctricos han ido ganando terreno de a poco en el mercado automotriz nacional.

Avanza venta de autos eléctricos en México; Coahuila aporta el 2.3%
El gobernador Manolo Jiménez acudió al partido con su familia, destacando las fortalezas de la entidad para albergar eventos de talla mundial.

Coahuila: Deja juego de la Selección Mexicana derrama económica de 150 mdp
El Seguro Social en Coahuila afronta más quejas por parte de los derechohabientes.

Se redoblan las quejas contra el IMSS por violentar derechos humanos de coahuilenses
¡Y soy rebelde!

¡Y soy rebelde!
El señor de los hilos

El señor de los hilos
Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres

Niños ejecutan a niños, y los reclutadores, libres