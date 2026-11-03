Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo

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Saltillo
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    Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo
    Los daños fueron cuantiosos Ulises Martínez
    Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo
    Una camioneta afectada se fue contra el poste Ulises Martínez
    Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo
    El accidente ocurrió en los carriles con dirección a Saltillo Ulises Martínez
    Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo
    Los paramédicos valoraron a todos los involucrados Ulises Martínez
    Choca contra poste tras carambola de tres vehículos en Saltillo
    Personal de Arteaga atendió a los participantes Ulises Martínez

El percance dejó dos camionetas y un automóvil con daños materiales; una de las unidades quedó cerca de caer a un desnivel y cuerpos de emergencia acudieron para valorar a los involucrados

Un accidente en el que participaron tres vehículos se registró sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, a la altura de la colonia San Ángel, donde una camioneta terminó proyectada contra una luminaria y otra quedó cerca de caer a un desnivel ubicado junto a la vía lateral, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance fue provocado por Ignacio Felipe ¨N¨, de 43 años, quien conducía una camioneta Mazda CX-5.

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El conductor circulaba por Jesús Valdés Sánchez, con dirección a Saltillo, y al llegar al bordo no alcanzó a detener la marcha, por lo que impactó una camioneta Mazda CX-30.

Debido al golpe, esta última unidad fue proyectada hacia adelante, subió a la banqueta y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público. Durante la misma secuencia, la camioneta señalada como responsable también chocó contra un automóvil Ford Fusion.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como una ambulancia de la Cruz Roja. Los paramédicos y rescatistas valoraron a los conductores y ocupantes de las unidades para descartar lesiones de gravedad.

Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y realizó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

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