Choca ebrio contra vehículo estacionado por mirar el celular en Saltillo

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    Choca ebrio contra vehículo estacionado por mirar el celular en Saltillo
    La camioneta estacionada presentó daños tras ser impactada por una Nissan NP300 cuyo conductor se distrajo al manipular su celular. MARTÍN ROJAS

El conductor de 55 años fue detenido tras el percance; según los primeros reportes, se distrajo al intentar cambiar una canción en su celular

Por prestar mayor atención a su teléfono celular que al camino, un hombre de 55 años, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, terminó estrellando la camioneta que conducía contra otra unidad que se encontraba estacionada en calles del primer cuadro de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas de este jueves, sobre la calle Emilio Castelar, entre Galeana y General Cepeda, donde elementos de Tránsito Municipal recibieron el reporte de un percance vehicular sin personas lesionadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-derrapa-y-termina-lesionado-en-saltillo-EK23833171
$!La distracción al intentar cambiar una canción en su celular provocó que el conductor perdiera de vista el camino y chocara durante la madrugada.
La distracción al intentar cambiar una canción en su celular provocó que el conductor perdiera de vista el camino y chocara durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a bordo de una Nissan NP300, propiedad de una empresa de seguridad privada, cuando en determinado momento perdió de vista el camino al intentar cambiar una canción desde su teléfono celular. La distracción provocó que terminara impactándose contra una camioneta que se encontraba debidamente estacionada.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes encontraron al conductor y detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a asegurarlo. Tras revisar la situación y confirmar que no había personas lesionadas, se descartó la necesidad de solicitar el apoyo de paramédicos.

$!La camioneta de una empresa de seguridad privada terminó involucrada en un choque contra otro vehículo estacionado en el primer cuadro de la ciudad.
La camioneta de una empresa de seguridad privada terminó involucrada en un choque contra otro vehículo estacionado en el primer cuadro de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Finalmente, los oficiales aseguraron la camioneta Nissan y dieron parte al Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad encargada de continuar con las investigaciones, practicar los dictámenes correspondientes al conductor y establecer las sanciones por los daños ocasionados y las condiciones en las que manejaba.

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