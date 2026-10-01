Choca ebrio contra vehículo estacionado por mirar el celular en Saltillo

Por prestar mayor atención a su teléfono celular que al camino, un hombre de 55 años, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, terminó estrellando la camioneta que conducía contra otra unidad que se encontraba estacionada en calles del primer cuadro de Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 horas de este jueves, sobre la calle Emilio Castelar, entre Galeana y General Cepeda, donde elementos de Tránsito Municipal recibieron el reporte de un percance vehicular sin personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a bordo de una Nissan NP300, propiedad de una empresa de seguridad privada, cuando en determinado momento perdió de vista el camino al intentar cambiar una canción desde su teléfono celular. La distracción provocó que terminara impactándose contra una camioneta que se encontraba debidamente estacionada. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes encontraron al conductor y detectaron que presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a asegurarlo. Tras revisar la situación y confirmar que no había personas lesionadas, se descartó la necesidad de solicitar el apoyo de paramédicos.