Motociclista derrapa y termina lesionado, en Saltillo

Un hombre resultó lesionado luego de derrapar la motocicleta que conducía cuando intentó evitar el impacto contra una camioneta que presuntamente le quitó el derecho de circulación en el cruce de las calles Malaquías y San Juan, en la colonia El Salvador.

El afectado fue identificado como Carlos N., de 32 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento en dirección de norte a sur.

De acuerdo con su versión, al llegar al cruce con la calle San Juan, una camioneta de color blanco que se desplazaba de poniente a oriente habría omitido el señalamiento de alto y se atravesó en su trayectoria.

Ante esta situación, Carlos frenó para evitar la colisión y logró esquivar la camioneta; sin embargo, debido a las condiciones del pavimento por las lluvias, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica.