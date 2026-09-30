Motociclista derrapa y termina lesionado, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Motociclista derrapa y termina lesionado, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al herido en el lugar.
    Motociclista derrapa y termina lesionado, en Saltillo

Esquivó a un vehículo que le cerró el paso, pero el pavimento mojado lo hizo caer

Un hombre resultó lesionado luego de derrapar la motocicleta que conducía cuando intentó evitar el impacto contra una camioneta que presuntamente le quitó el derecho de circulación en el cruce de las calles Malaquías y San Juan, en la colonia El Salvador.

El afectado fue identificado como Carlos N., de 32 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento en dirección de norte a sur.

De acuerdo con su versión, al llegar al cruce con la calle San Juan, una camioneta de color blanco que se desplazaba de poniente a oriente habría omitido el señalamiento de alto y se atravesó en su trayectoria.

Ante esta situación, Carlos frenó para evitar la colisión y logró esquivar la camioneta; sin embargo, debido a las condiciones del pavimento por las lluvias, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-conductor-huye-tras-choque-y-se-estrella-contra-dos-vehiculos-al-oriente-de-saltillo-CI23813313

Tras el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente determinaron necesario trasladarlo a la Clínica 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hombre presentó una herida en la región abdominal, aunque su estado de salud fue reportado como estable al momento de ser ingresado al hospital.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, las autoridades procedieron con el aseguramiento de la motocicleta involucrada en el percance.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
Antes de enviar la solicitud, estudiantes deben contar con documentos y datos como la CURP certificada, la CCT y una cuenta Llave MX.

CURP certificada y CCT: las claves que debes tener listas para registrar tu Beca Bienestar
Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes.

Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
El paso del huracán Polo obligó a reprogramar la presentación en el Estadio Walmart Park de Monterrey para el 27 de noviembre.

¡Se cancela! Natanael Cano no cantará en Saltillo
Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’

Xavier García vuelve a Saltillo para protagonizar ‘Dani y el Profundo Mar Azul’
Gabino Palomares compartió el pasado 1 de septiembre una fotografía junto a la escritora Elena Poniatowska, con quien coincidió en una de sus últimas etapas públicas.

Gabino Palomares muere a los 76 años; así habló en Saltillo sobre música, lucha social y política