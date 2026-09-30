Motociclista derrapa y termina lesionado, en Saltillo
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Esquivó a un vehículo que le cerró el paso, pero el pavimento mojado lo hizo caer
Un hombre resultó lesionado luego de derrapar la motocicleta que conducía cuando intentó evitar el impacto contra una camioneta que presuntamente le quitó el derecho de circulación en el cruce de las calles Malaquías y San Juan, en la colonia El Salvador.
El afectado fue identificado como Carlos N., de 32 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento en dirección de norte a sur.
De acuerdo con su versión, al llegar al cruce con la calle San Juan, una camioneta de color blanco que se desplazaba de poniente a oriente habría omitido el señalamiento de alto y se atravesó en su trayectoria.
Ante esta situación, Carlos frenó para evitar la colisión y logró esquivar la camioneta; sin embargo, debido a las condiciones del pavimento por las lluvias, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando sobre la carpeta asfáltica.
Tras el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al motociclista y posteriormente determinaron necesario trasladarlo a la Clínica 82 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El hombre presentó una herida en la región abdominal, aunque su estado de salud fue reportado como estable al momento de ser ingresado al hospital.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. Finalmente, las autoridades procedieron con el aseguramiento de la motocicleta involucrada en el percance.