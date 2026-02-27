Choca joven contra muros tras sufrir un preinfarto rumbo a su trabajo en Saltillo

Pedro Antonio ¨N¨ no alcanzó a llegar a su trabajo tras sufrir un preinfarto cuando iba manejando su vehículo en pleno bulevar Venustiano Carranza. Fue a la altura de Jardines Coloniales donde el afectado, de 21 años de edad, sufrió el malestar y chocó contra los muros de concreto.

Manejaba un vehículo Volkswagen sobre el carril al norte rumbo a la empresa Stellantis de Ramos Arizpe. De acuerdo con los reportes, el conductor comenzó a volantear de forma repentina. Elementos de Tránsito Municipal que pasaban por el lugar, Carlos Sánchez y Juanita Sarahí, detectaron la maniobra.

