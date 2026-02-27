Choca joven contra muros tras sufrir un preinfarto rumbo a su trabajo en Saltillo

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Choca joven contra muros tras sufrir un preinfarto rumbo a su trabajo en Saltillo
    El vehículo Volkswagen terminó con daños frontales tras impactarse contra los muros divisorios de Jardines Coloniales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras quedar inconsciente al volante, Pedro Antonio “N” fue estabilizado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS para su recuperación

Pedro Antonio ¨N¨ no alcanzó a llegar a su trabajo tras sufrir un preinfarto cuando iba manejando su vehículo en pleno bulevar Venustiano Carranza. Fue a la altura de Jardines Coloniales donde el afectado, de 21 años de edad, sufrió el malestar y chocó contra los muros de concreto.

Manejaba un vehículo Volkswagen sobre el carril al norte rumbo a la empresa Stellantis de Ramos Arizpe. De acuerdo con los reportes, el conductor comenzó a volantear de forma repentina. Elementos de Tránsito Municipal que pasaban por el lugar, Carlos Sánchez y Juanita Sarahí, detectaron la maniobra.

$!Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al conductor antes de trasladarlo de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social.
Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al conductor antes de trasladarlo de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Lo que hicieron fue detener la marcha de la patrulla y resguardar el carro afectado por el accidente. Auxiliaron al herido, que no respondió a ningún llamado, y solicitaron a paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de atenderlo.

Lo llevaron a la Clínica Dos del Seguro Social, donde tendrá que estar internado para su recuperación. El vehículo fue asegurado por los daños que causó a los muros divisorios y lo trasladaron a un corralón municipal.

