Choca motociclista contra camión y queda grave en carretera a General Cepeda
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Santiago ¨N¨ fue localizado sobre la carpeta asfáltica con una hemorragia en la cabeza y llevado de emergencia a la Clínica 2 del IMSS
En estado crítico y con una severa lesión en el cráneo fue trasladado un motociclista que protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este sábado en la carretera a General Cepeda.
El percance se registró a las 01:13 horas, a la altura del ejido San Juan de La Vaquería, sobre la carretera estatal 105, en la zona industrial de El Derramadero. De acuerdo con el reporte, un usuario que pasaba por el lugar alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un choque entre una motocicleta y un camión.
En el lugar fue localizado un hombre de 43 años, identificado como Santiago ¨N¨, quien presentaba una hemorragia activa en el cráneo y se encontraba inconsciente sobre la carpeta asfáltica. Testigos indicaron que el motociclista colisionó contra la pesada unidad cuando circulaba rumbo a General Cepeda.
Paramédicos acudieron al sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron en estado crítico a las instalaciones de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanece bajo observación médica. Autoridades tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.