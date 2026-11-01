Choca motociclista contra camión y queda grave en carretera a General Cepeda

En estado crítico y con una severa lesión en el cráneo fue trasladado un motociclista que protagonizó un aparatoso accidente la madrugada de este sábado en la carretera a General Cepeda.

El percance se registró a las 01:13 horas, a la altura del ejido San Juan de La Vaquería, sobre la carretera estatal 105, en la zona industrial de El Derramadero. De acuerdo con el reporte, un usuario que pasaba por el lugar alertó al Sistema de Emergencias 911 sobre un choque entre una motocicleta y un camión.