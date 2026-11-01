Vuelca conductor presuntamente ebrio en el periférico LEA de Saltillo

Por conducir presuntamente bajo los influjos del alcohol, el conductor de un vehículo compacto terminó volcado la madrugada de este sábado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de Torre Saltillo, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El accidente se registró cuando Felipe de Jesús ¨N¨ circulaba a bordo de un vehículo compacto de la marca Chevrolet, en dirección de poniente a oriente. De acuerdo con lo informado por elementos de Tránsito, el automovilista perdió el control del volante, aparentemente debido al estado inconveniente en el que se encontraba y a la velocidad a la que se desplazaba.