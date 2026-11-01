Vuelca conductor presuntamente ebrio en el periférico LEA de Saltillo

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    Vuelca conductor presuntamente ebrio en el periférico LEA de Saltillo
    El vehículo Chevrolet quedó volcado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez. MARTÍN ROJAS

Felipe de Jesús salió por sus propios medios y presentó lesiones leves; autoridades solicitaron exámenes para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol

Por conducir presuntamente bajo los influjos del alcohol, el conductor de un vehículo compacto terminó volcado la madrugada de este sábado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de Torre Saltillo, lo que generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El accidente se registró cuando Felipe de Jesús ¨N¨ circulaba a bordo de un vehículo compacto de la marca Chevrolet, en dirección de poniente a oriente. De acuerdo con lo informado por elementos de Tránsito, el automovilista perdió el control del volante, aparentemente debido al estado inconveniente en el que se encontraba y a la velocidad a la que se desplazaba.

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$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron el área para prevenir otro accidente.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron el área para prevenir otro accidente. MARTÍN ROJAS

Tras perder el control, la unidad se impactó violentamente contra el cordón cuneta que divide la vialidad, lo que provocó que brincara el camellón y terminara volcada sobre la lateral del periférico, con las llantas hacia arriba y obstruyendo parcialmente la circulación.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron de inmediato apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, al reportar un vehículo volcado con una persona en su interior. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por sus propios medios y resultó con lesiones leves que no pusieron en riesgo su vida.

$!Paramédicos acudieron al lugar para valorar al conductor, quien logró salir de la unidad por sus propios medios y presentó lesiones leves.
Paramédicos acudieron al lugar para valorar al conductor, quien logró salir de la unidad por sus propios medios y presentó lesiones leves. MARTÍN ROJAS

Oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, abanderaron el área para evitar otro percance y ordenaron el retiro de la unidad con el apoyo de una grúa. El caso fue turnado ante la autoridad correspondiente, que se encargará de deslindar responsabilidades y confirmar, mediante exámenes, el estado en el que conducía el automovilista.

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