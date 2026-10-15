Ignora semáforo y provoca choque con motociclista en el Centro de Saltillo (VIDEO)
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El joven de 23 años sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y una pierna; autoridades revisaron las circunstancias del percance para determinar quién tuvo la responsabilidad
Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un automóvil en el cruce de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro en Saltillo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.
De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil Mazda 3, transitaba por la calle Miguel Hidalgo cuando llegó al cruce con Lázaro Cárdenas y continuó su marcha, atravesándose al paso del motociclista.
El joven Sergio ¨N¨, de 23 años, quien conducía la motocicleta, no logró evitar el impacto y terminó chocando contra el vehículo, lo que provocó que presentara diversas lesiones en el cuerpo y en una de sus piernas.
Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que el motociclista recibiera atención médica en el lugar y se determinara si era necesario trasladarlo a un hospital.
Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, se realizaron las gestiones correspondientes para solicitar la intervención de la aseguradora del automóvil involucrado.
La compañía de seguros tendría que responder por los daños ocasionados, mientras se revisaban las circunstancias del accidente para establecer la responsabilidad de los conductores.