Ignora semáforo y provoca choque con motociclista en el Centro de Saltillo (VIDEO)

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    Ignora semáforo y provoca choque con motociclista en el Centro de Saltillo (VIDEO)
    El accidente ocurrió en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó el semáforo. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 23 años sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y una pierna; autoridades revisaron las circunstancias del percance para determinar quién tuvo la responsabilidad

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un automóvil en el cruce de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro en Saltillo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil Mazda 3, transitaba por la calle Miguel Hidalgo cuando llegó al cruce con Lázaro Cárdenas y continuó su marcha, atravesándose al paso del motociclista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ignora-senal-de-alto-y-choca-cuando-se-dirigia-a-la-escuela-en-saltillo-PC24155596

El joven Sergio ¨N¨, de 23 años, quien conducía la motocicleta, no logró evitar el impacto y terminó chocando contra el vehículo, lo que provocó que presentara diversas lesiones en el cuerpo y en una de sus piernas.

$!El accidente ocurrió en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó el semáforo.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó el semáforo. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que el motociclista recibiera atención médica en el lugar y se determinara si era necesario trasladarlo a un hospital.

Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, se realizaron las gestiones correspondientes para solicitar la intervención de la aseguradora del automóvil involucrado.

$!El motociclista no logró evitar el impacto contra el vehículo cuando ambos circulaban por el cruce.
El motociclista no logró evitar el impacto contra el vehículo cuando ambos circulaban por el cruce. ULISES MARTÍNEZ

La compañía de seguros tendría que responder por los daños ocasionados, mientras se revisaban las circunstancias del accidente para establecer la responsabilidad de los conductores.

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