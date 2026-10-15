Ignora semáforo y provoca choque con motociclista en el Centro de Saltillo (VIDEO)

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un automóvil en el cruce de Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo, en la Zona Centro en Saltillo, donde presuntamente uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil Mazda 3, transitaba por la calle Miguel Hidalgo cuando llegó al cruce con Lázaro Cárdenas y continuó su marcha, atravesándose al paso del motociclista.