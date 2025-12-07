Choca trabajador de Agsal camioneta de la empresa contra un árbol; abandona la unidad

El conductor de una camioneta Nissan perteneciente a Aguas de Saltillo, presuntamente bajo los influjos del alcohol, perdió el control de la unidad y terminó impactándose de manera frontal contra un árbol, en la colonia Colinas de San Francisco.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre Periférico Luis Echeverría, de norte a sur. En la intersección con la calle San José Aguayo, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó el choque directo contra el árbol.

