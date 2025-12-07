Choca trabajador de Agsal camioneta de la empresa contra un árbol; abandona la unidad

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Choca trabajador de Agsal camioneta de la empresa contra un árbol; abandona la unidad
    La camioneta terminó en pérdida total, mientras el conductor huyó del sitio auxiliado por otro hombre. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Dentro del vehículo fueron localizados varios envases de cerveza, lo que reforzó la versión de que el conductor manejaba en estado inconveniente

El conductor de una camioneta Nissan perteneciente a Aguas de Saltillo, presuntamente bajo los influjos del alcohol, perdió el control de la unidad y terminó impactándose de manera frontal contra un árbol, en la colonia Colinas de San Francisco.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre Periférico Luis Echeverría, de norte a sur. En la intersección con la calle San José Aguayo, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó el choque directo contra el árbol.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado se impacta contra barda de una primaria, al poniente de Saltillo

$!Envases de cerveza fueron localizados dentro de la unidad abandonada después del accidente.
Envases de cerveza fueron localizados dentro de la unidad abandonada después del accidente. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el conductor sufrió un fuerte golpe en el rostro y la camioneta quedó en pérdida total. Automovilistas que pasaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido.

Sin embargo, testigos señalaron que el responsable fue auxiliado por otro masculino, quien lo ayudó a huir del sitio, dejando abandonada la camioneta de la empresa Aguas de Saltillo, al interior de la cual quedaron envases de cerveza.

$!Agentes de Tránsito Municipal aseguraron la unidad accidentada en espera de que el propietario responda por los daños.
Agentes de Tránsito Municipal aseguraron la unidad accidentada en espera de que el propietario responda por los daños. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Cuando elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar, encontraron la unidad abandonada, por lo que solicitaron una grúa para trasladarla a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario la reclame y cubra los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo