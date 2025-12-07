Choca trabajador de Agsal camioneta de la empresa contra un árbol; abandona la unidad
Dentro del vehículo fueron localizados varios envases de cerveza, lo que reforzó la versión de que el conductor manejaba en estado inconveniente
El conductor de una camioneta Nissan perteneciente a Aguas de Saltillo, presuntamente bajo los influjos del alcohol, perdió el control de la unidad y terminó impactándose de manera frontal contra un árbol, en la colonia Colinas de San Francisco.
Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el involucrado circulaba sobre Periférico Luis Echeverría, de norte a sur. En la intersección con la calle San José Aguayo, el hombre perdió el control del volante, lo que provocó el choque directo contra el árbol.
Tras el impacto, el conductor sufrió un fuerte golpe en el rostro y la camioneta quedó en pérdida total. Automovilistas que pasaban por la zona llamaron al número de emergencias 911 para reportar lo ocurrido.
Sin embargo, testigos señalaron que el responsable fue auxiliado por otro masculino, quien lo ayudó a huir del sitio, dejando abandonada la camioneta de la empresa Aguas de Saltillo, al interior de la cual quedaron envases de cerveza.
Cuando elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar, encontraron la unidad abandonada, por lo que solicitaron una grúa para trasladarla a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario la reclame y cubra los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.