Chocan por alcance dos camiones de personal en Ramos Arizpe; hay tres lesionados

Un camión de transporte de personal de la empresa Ibson chocó por alcance contra una unidad de la empresa DM Control, que se encontraba detenida mientras esperaba la luz verde de un semáforo en Ramos Arizpe. De acuerdo con los primeros datos, el operador del transporte de personal no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactando la parte posterior del otro camión.

A consecuencia del accidente, tres personas que viajaban en el transporte de personal responsable resultaron lesionadas. Los pasajeros provenían de una empresa ubicada en Ramos Arizpe y, después del choque, manifestaron diversas dolencias. El percance generó la movilización de los servicios de emergencia para valorar a los pasajeros que presentaban molestias tras el impacto.