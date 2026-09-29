Chocan por alcance dos camiones de personal en Ramos Arizpe; hay tres lesionados

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    Chocan por alcance dos camiones de personal en Ramos Arizpe; hay tres lesionados
    Tres pasajeros fueron atendidos por las molestias que presentaron después del impacto. ULISES MARTÍNEZ

Tres pasajeros resultaron lesionados tras el choque por alcance entre dos camiones de transporte de personal en Ramos Arizpe

Un camión de transporte de personal de la empresa Ibson chocó por alcance contra una unidad de la empresa DM Control, que se encontraba detenida mientras esperaba la luz verde de un semáforo en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros datos, el operador del transporte de personal no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactando la parte posterior del otro camión.

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$!Las aseguradoras de ambas unidades acudieron al sitio para gestionar la reparación de los daños.
Las aseguradoras de ambas unidades acudieron al sitio para gestionar la reparación de los daños. ULISES MARTÍNEZ

A consecuencia del accidente, tres personas que viajaban en el transporte de personal responsable resultaron lesionadas. Los pasajeros provenían de una empresa ubicada en Ramos Arizpe y, después del choque, manifestaron diversas dolencias.

El percance generó la movilización de los servicios de emergencia para valorar a los pasajeros que presentaban molestias tras el impacto.

$!El camión de Ibson impactó por alcance a la unidad de DM Control, que esperaba el cambio de luz del semáforo.
El camión de Ibson impactó por alcance a la unidad de DM Control, que esperaba el cambio de luz del semáforo. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar permanecieron las unidades involucradas mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se revisaban los daños ocasionados por la colisión.

También acudieron representantes de las compañías aseguradoras de ambos vehículos, quienes comenzaron las gestiones para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños y el pago de los gastos médicos de las personas lesionadas.

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