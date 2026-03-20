Chofer de transporte de personal pone en riesgo a pasajeros, en Saltillo

A través de distintas redes sociales ha circulado un video que ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes se muestran muy molestos al observar la conducta de un operador de transporte de personal de la línea Settepi, quien, con tal de grabar un video, puso en riesgo a los trabajadores que trasladaba.

En dicho video se observa cómo el conductor de la unidad, que transporta a empleados de la empresa Yanfeng, llevó a cabo una peligrosa maniobra mientras transitaba por el libramiento Óscar Flores Tapia.

Se aprecia que el operador suelta el volante y se levanta de su asiento mientras el vehículo se encontraba en movimiento, dejando sin control la dirección durante algunos momentos, lo que mantuvo en alerta a quienes se percataron de este hecho.

Posteriormente, se dirige hacia las escaleras y se coloca en el estribo para grabar con su celular un video, aparentemente de otro accidente, sin detener la unidad, pudiendo incluso provocar un percance y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de los trabajadores que transportaba.

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Esta acción dejó con los nervios de punta a los pasajeros, quienes, preocupados, decidieron difundir las imágenes para generar conciencia entre quienes contratan a la empresa encargada de realizar los traslados.

La denuncia fue compartida en diversas redes sociales para que la ciudadanía juzgue lo ocurrido y para que la empresa tome las medidas correspondientes, ya que, según señalan, no es la primera vez que sucede algo similar, ni es el único operador que realiza acciones de riesgo sin considerar la seguridad de los trabajadores.