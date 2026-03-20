Chofer de transporte de personal pone en riesgo a pasajeros, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Chofer de transporte de personal pone en riesgo a pasajeros, en Saltillo
    El video circuló por las redes sociales.

El video circuló a través de redes sociales, causando indignación en las personas

A través de distintas redes sociales ha circulado un video que ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes se muestran muy molestos al observar la conducta de un operador de transporte de personal de la línea Settepi, quien, con tal de grabar un video, puso en riesgo a los trabajadores que trasladaba.

En dicho video se observa cómo el conductor de la unidad, que transporta a empleados de la empresa Yanfeng, llevó a cabo una peligrosa maniobra mientras transitaba por el libramiento Óscar Flores Tapia.

Se aprecia que el operador suelta el volante y se levanta de su asiento mientras el vehículo se encontraba en movimiento, dejando sin control la dirección durante algunos momentos, lo que mantuvo en alerta a quienes se percataron de este hecho.

Posteriormente, se dirige hacia las escaleras y se coloca en el estribo para grabar con su celular un video, aparentemente de otro accidente, sin detener la unidad, pudiendo incluso provocar un percance y poniendo en riesgo tanto su integridad como la de los trabajadores que transportaba.

TE PUEDE INTERESAR: Volcadura deja 18 trabajadores lesionados en libramiento OFT; conductor dormitó

Esta acción dejó con los nervios de punta a los pasajeros, quienes, preocupados, decidieron difundir las imágenes para generar conciencia entre quienes contratan a la empresa encargada de realizar los traslados.

La denuncia fue compartida en diversas redes sociales para que la ciudadanía juzgue lo ocurrido y para que la empresa tome las medidas correspondientes, ya que, según señalan, no es la primera vez que sucede algo similar, ni es el único operador que realiza acciones de riesgo sin considerar la seguridad de los trabajadores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles