Choque con volcadura paraliza bulevar Carranza, en Saltillo

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    Choque con volcadura paraliza bulevar Carranza, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar para atender la situación.
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Afectó circulación en ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza

Un caos vial que afectó la circulación del bulevar Venustiano Carranza durante más de dos horas fue provocado por un choque múltiple con volcadura, registrado durante la tarde de este miércoles.

El accidente generó una fuerte movilización de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Rescate Urbano del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y valorar a los involucrados.

De acuerdo con una de las versiones que surgieron en el lugar, el conductor de un Chevrolet Corsa circulaba por el carril central del bulevar Venustiano Carranza y, al intentar incorporarse al carril izquierdo, chocó contra una camioneta Chevrolet Captiva.

El impacto se registró en la parte trasera derecha de la camioneta, lo que provocó que su conductor perdiera el control y terminara volcando sobre la vialidad.

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Durante el mismo accidente también resultaron afectados un Renault Kwid y un Chevrolet Sonic, que circulaban por el sector. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó su trayectoria contra el camellón central.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los ocupantes de los vehículos involucrados resultó con lesiones de consideración. Dos personas fueron valoradas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no fue necesario trasladarlas a una clínica para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y controlar la circulación, mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas.

Finalmente, los vehículos fueron retirados de la vialidad y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se realizaban las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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