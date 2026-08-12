Choque con volcadura paraliza bulevar Carranza, en Saltillo

Un caos vial que afectó la circulación del bulevar Venustiano Carranza durante más de dos horas fue provocado por un choque múltiple con volcadura, registrado durante la tarde de este miércoles.

El accidente generó una fuerte movilización de paramédicos de la Cruz Roja y personal de Rescate Urbano del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y valorar a los involucrados.

De acuerdo con una de las versiones que surgieron en el lugar, el conductor de un Chevrolet Corsa circulaba por el carril central del bulevar Venustiano Carranza y, al intentar incorporarse al carril izquierdo, chocó contra una camioneta Chevrolet Captiva.

El impacto se registró en la parte trasera derecha de la camioneta, lo que provocó que su conductor perdiera el control y terminara volcando sobre la vialidad.