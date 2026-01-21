Choque de tráileres deja un muerto, en Saltillo

Un empleado de una empresa de recolección de desechos tóxicos perdió la vida en un trágico accidente ocurrido sobre la carretera estatal a Derramadero.

Los hechos se registraron alrededor de las 5:30 de la tarde, a la altura del kilómetro uno, cerca de la empresa Stellantis. La víctima fue identificada como Fernando Torres de la Fuente, de 44 años de edad, quien residía en la colonia Lomas del Pedregal, en Saltillo.

El ahora occiso conducía un tráiler de la empresa GEN, con un contenedor en el que transportaba cartón y plástico. Circulaba de poniente a oriente, mientras que un segundo tráiler, marca Kenworth, lo hacía en sentido contrario. De acuerdo con oficiales de la Policía Estatal, el segundo tráiler aparentemente frenó y, al pasar por un reductor de velocidad (topes), el conductor perdió el control de la unidad. Posteriormente, invadió el carril contrario, impactando al camión de basura en su costado lateral izquierdo delantero.

Tras el choque, el tráiler arrastró al vehículo de la víctima por varios metros hasta sacarlo del camino. El operador afectado aparentemente intentó salir por la puerta derecha del copiloto, pero al caer fue atropellado por su propio camión, lo que le provocó la muerte de manera instantánea. El probable responsable aprovechó la situación para huir del lugar.

El accidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que se enviaron ambulancias y una unidad de rescate urbano del cuerpo de bomberos. Tras confirmarse el fallecimiento del empleado, se dio aviso a las autoridades policiales para el acordonamiento del área.

La circulación vehicular se vio afectada en ambos sentidos mientras se esperaba la llegada de los servicios periciales. Luego de realizar el peritaje de tránsito terrestre, se prolongó el cierre de la carretera para deslindar responsabilidades. Finalmente, los restos de Fernando fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la autopsia de ley.