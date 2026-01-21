Rescata Policía Ambiental a búho herido, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 enero 2026
    Rescata Policía Ambiental a búho herido, en Saltillo
    El ejemplar se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

El rescate se realizó luego de un reporte ciudadano a través de Whatsapp

La mañana de este miércoles fue asegurado un ejemplar de fauna silvestre en la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 17, dentro de las instalaciones de una línea de tráileres.

De acuerdo con la información disponible, se trata de un búho Virginianus, el cual fue localizado luego de que una ciudadana, que solicitó el anonimato, reportara su presencia a través de grupos ciudadanos de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

TE PUEDE INTERESAR: No logra esquivarlo y choca por alcance contra transporte público en Saltillo

En el reporte se indicó que el ave se encontraba aparentemente lesionada, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para su resguardo y valoración, siendo el personal de la Policía Ambiental los encargados de acudir al lugar.

Tras atender el llamado, el ejemplar fue asegurado por los elementos ambientales y canalizado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de la atención de fauna silvestre.

El búho fue recibido por Mario Guerrero, quien quedó a cargo del traslado y entrega del ejemplar para su evaluación médica y seguimiento. Se informó que el ave será atendida y, en caso de que las condiciones lo permitan, la Profepa realizará su liberación posterior para que pueda reintegrarse a la vida silvestre.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza.

Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría.

Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias.

Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras