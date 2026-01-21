Rescata Policía Ambiental a búho herido, en Saltillo

La mañana de este miércoles fue asegurado un ejemplar de fauna silvestre en la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 17, dentro de las instalaciones de una línea de tráileres.

De acuerdo con la información disponible, se trata de un búho Virginianus, el cual fue localizado luego de que una ciudadana, que solicitó el anonimato, reportara su presencia a través de grupos ciudadanos de WhatsApp de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En el reporte se indicó que el ave se encontraba aparentemente lesionada, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para su resguardo y valoración, siendo el personal de la Policía Ambiental los encargados de acudir al lugar.

Tras atender el llamado, el ejemplar fue asegurado por los elementos ambientales y canalizado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia encargada de la atención de fauna silvestre.

El búho fue recibido por Mario Guerrero, quien quedó a cargo del traslado y entrega del ejemplar para su evaluación médica y seguimiento. Se informó que el ave será atendida y, en caso de que las condiciones lo permitan, la Profepa realizará su liberación posterior para que pueda reintegrarse a la vida silvestre.