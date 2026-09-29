Choque deja una persona herida, en Ramos Arizpe

Accidente en la carretera Monterrey-Saltillo

Una mujer vivió momentos de tensión luego de que la camioneta que conducía fuera proyectada por un tráiler y posteriormente volcara sobre la carretera Monterrey-Saltillo.

El accidente ocurrió a pocos metros del filtro de seguridad, a la altura del kilómetro 21, sobre los carriles en dirección hacia Monterrey.

La conductora afectada fue identificada como Mirna N., de 45 años, originaria de Monterrey.

De acuerdo con su declaración, circulaba por el carril de baja velocidad cuando un camión de carga le cerró el paso. La unidad la impactó de manera lateral, provocando que perdiera el control de la camioneta Chevrolet Trax que conducía.

Tras el choque, la camioneta salió del camino, se impactó contra un poste y posteriormente terminó volcada a un costado de la carretera.

Peña Flores no presentó lesiones de gravedad, aunque fue valorada en el lugar por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.