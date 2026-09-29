Menor de 14 años se quita la vida; su abuela lo encuentra, en la colonia San José

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Saltillo
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    Menor de 14 años se quita la vida; su abuela lo encuentra, en la colonia San José
    La abuela del adolescente solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras encontrarlo inconsciente en el domicilio. ULISES MARTÍNEZ

El adolescente contaba con antecedentes de ansiedad y depresión, de acuerdo con sus familiares

Un adolescente de 14 años fue localizado sin signos vitales en el patio de un domicilio de la colonia San José, al oriente de Saltillo, este martes alrededor de las 12:30 del mediodía, luego de que su abuela solicitara apoyo al encontrarlo inconsciente y suspendido en un saco de boxeo que se encontraba en el patio de la vivienda.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle San Pablo, donde la mujer pidió ayuda a los servicios de emergencia después de localizar a su nieto inconsciente en el patio del domicilio.

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$!Localizan sin vida a adolescente de 14 años en colonia San José de Saltillo.
Localizan sin vida a adolescente de 14 años en colonia San José de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Tras recibir el reporte, la llamada fue canalizada al servicio de emergencias médicas. Al lugar acudió personal de atención prehospitalaria para valorar al adolescente, quien no respondía a los estímulos durante la revisión y se calificó como probable suicidio.

Los paramédicos realizaron la valoración correspondiente, incluida la revisión de signos vitales, pulsos, pupilas y movimientos respiratorios; sin embargo, no detectaron actividad vital.

La abuela señaló que durante la mañana había tenido comunicación con el menor y que días antes había presentado una lesión en una mano, a la altura de la muñeca. También explicó que después de hablar con él se quedó dormida debido a que había regresado de trabajar durante la noche.

$!El cuerpo del adolescente fue trasladado al Semefo para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.
El cuerpo del adolescente fue trasladado al Semefo para determinar oficialmente la causa del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

El adolescente fue identificado por familiares como Leonel Santiago, de 14 años. De acuerdo con sus familiares, contaba con antecedentes de ansiedad y depresión. Las autoridades tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios necesarios para determinar oficialmente la causa de muerte. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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