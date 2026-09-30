Choque en el Libramiento Óscar Flores Tapia deja tres personas hospitalizadas, en Saltillo
COMPARTIR
Una mujer de 27 años y dos hombres de 22 y 23 recibieron atención de paramédicos y fueron llevados a un hospital privado
Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de este miércoles sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Saltillo, donde tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.
En el percance participaron un Chevrolet Cavalier color azul, conducido por Ricardo Araiza, de 47 años, y una Mitsubishi Outlander, manejada por Estefanía Esther Martínez Herrera, de 34 años.
Conforme las declaraciones de los participantes y testigos, el Chevrolet Cavalier circulaba con dirección a Arteaga y, al realizar una vuelta hacia la izquierda para ingresar a las instalaciones de la empresa HEYNG, se produjo el impacto con la camioneta.
La Mitsubishi Outlander se desplazaba de con rumbo a Ramos Arizpe y, al realizar una maniobra de vuelta, terminó involucrada en el choque con el Cavalier, las circunstancias exactas del accidente serán determinadas por las autoridades correspondientes.
Paramédicos atendieron a tres personas que resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 27 años y dos hombres de 22 y 23 años, los afectados presentaban diversos golpes y dolores musculares, por lo que fueron trasladados al un hospital privado.
Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, y determinar cómo ocurrió el choque y se determinaban las responsabilidades.