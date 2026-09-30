Choque en el Libramiento Óscar Flores Tapia deja tres personas hospitalizadas, en Saltillo

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    Choque en el Libramiento Óscar Flores Tapia deja tres personas hospitalizadas, en Saltillo
    Un Chevrolet Cavalier y una Mitsubishi Outlander participaron en el choque registrado sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ
    Choque en el Libramiento Óscar Flores Tapia deja tres personas hospitalizadas, en Saltillo
    Los daños fueron cuantiosos Cortesía

Una mujer de 27 años y dos hombres de 22 y 23 recibieron atención de paramédicos y fueron llevados a un hospital privado

Un accidente entre dos vehículos se registró la mañana de este miércoles sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en Saltillo, donde tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaban.

En el percance participaron un Chevrolet Cavalier color azul, conducido por Ricardo Araiza, de 47 años, y una Mitsubishi Outlander, manejada por Estefanía Esther Martínez Herrera, de 34 años.

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Conforme las declaraciones de los participantes y testigos, el Chevrolet Cavalier circulaba con dirección a Arteaga y, al realizar una vuelta hacia la izquierda para ingresar a las instalaciones de la empresa HEYNG, se produjo el impacto con la camioneta.

La Mitsubishi Outlander se desplazaba de con rumbo a Ramos Arizpe y, al realizar una maniobra de vuelta, terminó involucrada en el choque con el Cavalier, las circunstancias exactas del accidente serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Paramédicos atendieron a tres personas que resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 27 años y dos hombres de 22 y 23 años, los afectados presentaban diversos golpes y dolores musculares, por lo que fueron trasladados al un hospital privado.

Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, y determinar cómo ocurrió el choque y se determinaban las responsabilidades.

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