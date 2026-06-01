Choque en la Zona Centro de Saltillo deja dos motociclistas lesionados

Una maniobra sin precaución por parte de una automovilista provocó un accidente vial en calles de la Zona Centro de Saltillo, dejando como saldo a dos jóvenes motociclistas lesionados, quienes tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con testigos, Martín Elías ¨N¨, de 23 años de edad, conducía una motocicleta sobre la calle Mariano Abasolo en dirección al norte, acompañado por Joel Alejandro, de 20 años, cuando ocurrió el percance.

Presuntamente, la conductora de un automóvil Nissan Altima que circulaba por el carril central intentó incorporarse hacia la calle Vicente Rangel, realizando una maniobra hacia la izquierda sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que les cerrara el paso a los motociclistas.

Tras el impacto, ambos jóvenes salieron proyectados contra el pavimento, donde quedaron con diversas lesiones, por lo que personas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo a través de los grupos de seguridad alrededor de las 21:30 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar para brindarles atención prehospitalaria. Durante la valoración, detectaron que Martín presentaba una probable fractura en el brazo derecho, mientras que Joel sufrió una lesión considerable en la boca, por lo que ambos fueron trasladados a un hospital privado. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención de la conductora, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.