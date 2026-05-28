Choque en periférico desata disputa en Saltillo; ninguno aceptó responsabilidad
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Autoridades de Tránsito Municipal implementaron maniobras de control vial en la zona del cruce para agilizar la circulación, debido al flujo constante de vehículos en el periférico
Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determine la responsabilidad en un accidente vial que se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con el bulevar Fundadores, en Saltillo.
Cerca de las 06:30 horas se registró el accidente cuando un Chevrolet Malibú, transitaba por la lateral de la vialidad con dirección a Jesús ¨N¨, siendo impactado por una Ford Escape al llegar al cruce con la lateral de Fundadores.
Tras presentarse el accidente, los vehículos presentaron daños de consideración; por fortuna, ninguno de los participantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de ambulancias.
Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de coordinar la circulación en el sector debido al constante flujo vehicular.
Los participantes no aceptaron la responsabilidad y ambos aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo; el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.