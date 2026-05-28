Choque en periférico desata disputa en Saltillo; ninguno aceptó responsabilidad

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    Choque en periférico desata disputa en Saltillo; ninguno aceptó responsabilidad
    Conductores involucrados en el accidente permanecieron en el sitio a la espera del arribo de las autoridades correspondientes, tras reportarse únicamente daños materiales en ambas unidades. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades de Tránsito Municipal implementaron maniobras de control vial en la zona del cruce para agilizar la circulación, debido al flujo constante de vehículos en el periférico

Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determine la responsabilidad en un accidente vial que se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Cerca de las 06:30 horas se registró el accidente cuando un Chevrolet Malibú, transitaba por la lateral de la vialidad con dirección a Jesús ¨N¨, siendo impactado por una Ford Escape al llegar al cruce con la lateral de Fundadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-transporte-de-personal-en-saltillo-conductor-habria-dormitado-FD21003215
$!La unidad Ford Escape quedó con afectaciones materiales luego de colisionar en el cruce señalado, donde ambos conductores aseguraron haber avanzado con la luz verde del semáforo.
La unidad Ford Escape quedó con afectaciones materiales luego de colisionar en el cruce señalado, donde ambos conductores aseguraron haber avanzado con la luz verde del semáforo. ULISES MARTÍNEZ

Tras presentarse el accidente, los vehículos presentaron daños de consideración; por fortuna, ninguno de los participantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de ambulancias.

Personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de coordinar la circulación en el sector debido al constante flujo vehicular.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance para coordinar la circulación vehicular en la zona, que presentó carga constante mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del percance para coordinar la circulación vehicular en la zona, que presentó carga constante mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Los participantes no aceptaron la responsabilidad y ambos aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo; el caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.

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