Choque en periférico desata disputa en Saltillo; ninguno aceptó responsabilidad

Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determine la responsabilidad en un accidente vial que se registró la mañana de este jueves sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del cruce con el bulevar Fundadores, en Saltillo.

Cerca de las 06:30 horas se registró el accidente cuando un Chevrolet Malibú, transitaba por la lateral de la vialidad con dirección a Jesús ¨N¨, siendo impactado por una Ford Escape al llegar al cruce con la lateral de Fundadores.