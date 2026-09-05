Choque en Zona Centro de Saltillo deja dos vehículos dañados; señalan que responsable habría ignorado el rojo

La conductora de un vehículo Nissan se vio involucrada en un aparatoso percance vehicular luego de que presuntamente se pasara un semáforo en rojo y le quitara el derecho de paso al conductor de otro automóvil de la misma marca, en la Zona Centro de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando la señalada como responsable transitaba a bordo de un Nissan Sentra sobre la calle Ignacio Allende, con dirección de norte a sur.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruce con la avenida Presidente Cárdenas, la mujer presuntamente continuó su marcha pese a la luz roja del semáforo, por lo que habría quitado el derecho de paso al conductor de un Nissan Versa que circulaba de poniente a oriente. Tras el impacto, el Sentra salió proyectado contra unos bolardos ubicados en el lugar, mientras que el Versa quedó en medio de la circulación. Ambas unidades presentaron daños considerables en la parte frontal. Testigos de lo ocurrido llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que inicialmente acudieron elementos de la Policía Municipal debido a la cercanía del hecho. Posteriormente arribaron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención de la mujer, luego de que, según lo reportado en el lugar, presentara aliento alcohólico.

Familiares de la conductora acudieron al sitio y, de acuerdo con la información recabada, uno de sus hermanos habría agredido a los oficiales y posteriormente lanzado amenazas contra las personas presentes. El padre de la mujer intervino para calmar los ánimos y entablar una conversación con la parte afectada en busca de un acuerdo; sin embargo, este no logró concretarse. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.