Realizan cateo en remolque de comida rápida y un domicilio de Saltillo; decomisan 80 kilos de marihuana

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    Realizan cateo en remolque de comida rápida y un domicilio de Saltillo; decomisan 80 kilos de marihuana
    Corporaciones de los tres niveles de gobierno participaron en las acciones realizadas durante la madrugada del sábado. MARTÍN ROJAS
    Realizan cateo en remolque de comida rápida y un domicilio de Saltillo; decomisan 80 kilos de marihuana
    Además del negocio móvil, una camioneta quedó bajo resguardo de las autoridades. MARTÍN ROJAS
    Realizan cateo en remolque de comida rápida y un domicilio de Saltillo; decomisan 80 kilos de marihuana
    La revisión se extendió a un inmueble y a un remolque ubicado frente a la Facultad de Medicina. MARTÍN ROJAS

El operativo incluyó la revisión de un estanquillo y un domicilio; también fueron decomisados cocaína, hongos alucinógenos, cartuchos de cannabis y pastillas

En Saltillo, un despliegue de seguridad encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en el aseguramiento de sustancias ilícitas —entre ellas 80 kilos de marihuana— durante un cateo efectuado la madrugada del sábado en el primer cuadro de la ciudad.

La movilización se registró poco después de las 2:00 horas sobre la calle Francisco Murguía, entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Miguel Ramos Arizpe, donde elementos del Grupo de Reacción Sureste intervinieron una vivienda.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el operativo se realizó tras una detención efectuada por el GRS, lo que permitió solicitar una orden de cateo al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo.

Como parte de las acciones, las autoridades inspeccionaron un remolque de venta de comida rápida instalado frente a la Facultad de Medicina de la UAdeC, además de un domicilio ubicado en el mismo sector.

En el lugar fueron asegurados aproximadamente 80 kilogramos de marihuana, alrededor de medio kilogramo de cocaína, diversas cantidades de hongos alucinógenos, cigarros artesanales, más de 100 cartuchos de cannabis y una bolsa tipo ziploc con pastillas.

$!La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar posibles responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Tras ampliar la revisión al inmueble, los agentes también procedieron al aseguramiento del negocio móvil y de una camioneta que se encontraba en el sitio.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Grupo de Reacción Sureste, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina Armada de México.

La droga asegurada quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades y definir la situación jurídica de los involucrados.

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