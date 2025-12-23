Choque frontal deja dos heridos en la carretera Saltillo-Monclova

Un fuerte accidente frontal entre un vehículo Nissan Sentra y una camioneta Chevrolet Cheyenne se registró este día en la carretera Saltillo–Monclova, dejando como saldo dos personas con lesiones de consideración.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Ramos Arizpe, quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas, un hombre de 53 años y una mujer de 48 años de edad. Debido a la intensidad del impacto, ambos ocupantes quedaron atrapados al interior de las unidades, por lo que fue necesario el uso de equipo especializado para lograr su extracción de manera segura.

Los servicios de emergencia informaron que los lesionados presentan fracturas en las extremidades inferiores, por lo que su estado de salud fue clasificado bajo el código amarillo. Tras ser estabilizados en el sitio, los afectados fueron trasladados de urgencia al Hospital Muguerza, en Saltillo, para recibir atención médica especializada debido a las múltiples lesiones que presentaban.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y resguardaron la zona para evitar nuevos incidentes, mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos involucrados.