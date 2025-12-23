Detienen a sujeto por fraude de más de un millón de pesos, en Saltillo

Tras varios meses de investigación, autoridades lograron obtener la orden de aprehensión contra José Luis “N”, de 55 años de edad, señalado como probable responsable del delito de fraude en cuantía media, en perjuicio de varias personas que fungían como sus socios.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el detenido presuntamente se habría aprovechado de la confianza de sus socios para despojarlos de más de un millón de pesos, mediante movimientos financieros irregulares que generaron un daño patrimonial considerable.

Los afectados detectaron inconsistencias en el manejo del capital y, posteriormente, la desaparición del dinero invertido en un negocio que les fue presentado como viable. Ante esta situación, se organizaron y denunciaron los hechos ante la autoridad correspondiente.

Durante el proceso de investigación, el sujeto se mantuvo evadiendo la acción de la justicia, pese a haber sido legalmente citado para comparecer ante el Ministerio Público y rendir su versión de los hechos, sin atender los llamados oficiales.

Ante esta conducta, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez tras analizar los datos de prueba y considerar que existen elementos suficientes para presumir su responsabilidad.

El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica durante la audiencia inicial, programada de manera preliminar para el próximo miércoles por la mañana, en la que también se determinará la medida cautelar correspondiente.