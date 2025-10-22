Choque frontal deja una persona muerta y 20 heridas, en Saltillo

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Choque frontal deja una persona muerta y 20 heridas, en Saltillo

Camioneta con trabajadores se impacta contra dos camiones de personal en la carretera Saltillo-Zacatecas

Una persona perdió la vida y al menos 20 más resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente registrado la tarde de este martes sobre la carretera libre a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Toyota Hilux de estaquitas, en la que viajaban ocho personas rumbo a Derramadero, intentó rebasar un tráiler que circulaba por el acotamiento. Sin embargo, al hacerlo sin las debidas precauciones, impactó de frente contra dos camiones de transporte de personal de la línea LIPU.

$!20 personas resultaron heridas.
El violento impacto provocó que el chofer perdiera el control del vehículo y terminara chocando de manera frontal contra otro camión, lo que ocasionó que varios trabajadores que viajaban en la parte trasera salieran proyectados hacia el pavimento.

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliar a los lesionados y, al percatarse de la gravedad de algunos, solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 18:50 horas.

En cuestión de minutos arribaron paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos, quienes desplegaron cuatro ambulancias para atender a los heridos. Siete de ellos fueron trasladados a distintos hospitales debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que en el lugar se confirmó el fallecimiento de Simón Carmona Adolfo, de 31 años, del estado de Puebla.

$!Una persona perdió la vida en el accidente.
Personal médico de Fiat Chrysler Automóviles también acudió al sitio para valorar a trece trabajadores de la empresa Stellantis que viajaban en los camiones, aunque ninguno requirió hospitalización.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona y brindaron apoyo en el control del tráfico, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo del hombre fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

