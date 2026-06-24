Choque frontal entre tráileres paraliza el libramiento Norponiente

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    Choque frontal entre tráileres paraliza el libramiento Norponiente
    Aunque el accidente no dejó personas lesionadas, el derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica generó condiciones de riesgo que obligaron a implementar medidas preventivas para evitar un posible incendio. ULISES MARTÍNEZ

El derrame de combustible obligó a implementar acciones preventivas y labores de limpieza para evitar un posible incendio en la zona del accidente

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 31 del libramiento Norponiente, donde dos tráileres se impactaron de frente luego de que una de las unidades invadiera el carril contrario.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance no dejó personas lesionadas; sin embargo, el derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica generó el riesgo de un posible incendio, por lo que se implementaron medidas preventivas en la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebria-conductora-derriba-poste-de-madera-y-destruye-su-camioneta-en-saltillo-LG21635439
$!Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de vialidad en el libramiento Norponiente para resguardar el área del accidente y coordinar las maniobras de atención y limpieza.
Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo de vialidad en el libramiento Norponiente para resguardar el área del accidente y coordinar las maniobras de atención y limpieza. ULISES MARTÍNEZ

Personal encargado de la carretera acudió al sitio para realizar las maniobras de limpieza y retirar el combustible derramado, con el fin de evitar otro incidente.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y desplegaron un operativo vial para resguardar el área y coordinar las labores de atención.

Debido a los trabajos que continuaron en el lugar, la circulación sobre el libramiento Norponiente permaneció cerrada mientras las autoridades concluían las maniobras necesarias para liberar la vía.

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