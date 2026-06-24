Choque frontal entre tráileres paraliza el libramiento Norponiente

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en el kilómetro 31 del libramiento Norponiente, donde dos tráileres se impactaron de frente luego de que una de las unidades invadiera el carril contrario.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance no dejó personas lesionadas; sin embargo, el derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica generó el riesgo de un posible incendio, por lo que se implementaron medidas preventivas en la zona.