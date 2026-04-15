Conductor de tráiler sufre volcadura en Arteaga

Un trailero logró ponerse a salvo tras sufrir una volcadura a las orillas de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros.

El operador fue atendido por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes mencionaron que no necesitaba ser trasladado a una clínica. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, en la conocida curva del kilómetro 232, por el carril que conduce a Monterrey.

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Aparentemente, el operador se quedó sin frenos justo cuando circulaba por el túnel y, para evitar un percance mayor, se orilló a la derecha. Su intención era impactarse contra el talud para poder frenar, pero la situación se complicó y terminó volcándose hacia su derecha.

Por instrucciones de la Guardia Nacional (GN), se ordenó el cierre del carril de norte a sur para realizar las maniobras de levantamiento de la cabina y el remolque. Esto afectó las casetas de peaje, donde se originó un caos vial. El vehículo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de Arteaga, Coahuila.