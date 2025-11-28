Choque múltiple genera caos vial en la Monterrey–Saltillo; neblina, presunta causa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un tráiler chocó con otro al incorporarse a baja velocidad; minutos después un camión de valores se impactó en el kilómetro 61
Un accidente múltiple se registró la mañana de este viernes en el kilómetro 61 de la carretera Monterrey–Saltillo, donde participaron dos tráileres y un camión de valores. El hecho fue reportado alrededor de las 05:30 horas.
De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de la empresa Transportes Tampiqueños impactó a otro vehículo de carga que acababa de salir de una gasolinera e intentaba incorporarse a la vialidad.
TE PUEDE INTERESAR: Tras 14 horas desaparecidos, pareja es localizada en el Cañón de San Lorenzo
Mientras se realizaban las primeras revisiones del percance, un camión de valores de la empresa Panamericana llegó al punto, donde la densa neblina reducía la visibilidad.
En esas condiciones, el vehículo se impactó contra la parte trasera del tráiler involucrado en el primer choque y quedó incrustado en la estructura de la unidad de carga.Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas.
Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y la circulación permaneció afectada hasta que se retiraron los vehículos involucrados.