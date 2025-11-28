Choque múltiple genera caos vial en la Monterrey–Saltillo; neblina, presunta causa

Un accidente múltiple se registró la mañana de este viernes en el kilómetro 61 de la carretera Monterrey–Saltillo, donde participaron dos tráileres y un camión de valores. El hecho fue reportado alrededor de las 05:30 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de la empresa Transportes Tampiqueños impactó a otro vehículo de carga que acababa de salir de una gasolinera e intentaba incorporarse a la vialidad.

