Tras 14 horas desaparecidos, pareja es localizada en el Cañón de San Lorenzo

Una pareja que se encontraba desaparecida en el Cañón de San Lorenzo fue localizada sana y salva después de aproximadamente 14 horas sin comunicación con sus familiares. Elementos del Cuerpo de Bomberos, trabajadores de Profauna y policías municipales realizaron la búsqueda en el centro ambiental “Cañón de San Lorenzo” tras el reporte de desaparición de un joven y su pareja sentimental. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: camioneta le quita el derecho de paso a motociclista y lo arrolla; queda fracturado

La pareja habría reservado su visita al sitio para practicar senderismo, actividad que el joven, identificado como Sebastián, realizaba habitualmente. Los jóvenes ingresaron alrededor de las 08:30 horas, dejando en la caseta sus identificaciones y números de contacto en caso de no descender antes del cierre. La madre de Sebastián intentó comunicarse con él a las 15:00 horas, sin obtener respuesta. Más tarde, a las 20:00 horas, se dirigió al centro ambiental, luego de reportar el incidente al número de emergencias 911. Al llegar, los guardias la condujeron hasta el vehículo de la pareja y le informaron sobre la activación del protocolo de búsqueda y rescate.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

A las 21:00 horas arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, quienes junto con los trabajadores de Profauna sostuvieron una reunión para definir las rutas de búsqueda, iniciando desde el pozo dos. El teniente a cargo mencionó que los trabajos podrían extenderse hasta seis horas; sin embargo, minutos después, la pareja fue localizada descendiendo con su vehículo. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos los valoraron y confirmaron que no presentaban lesiones aparentes. La pareja explicó a las autoridades que se habían perdido a la altura de un puente de madera debido a las ramas, pero lograron encontrar el camino de regreso después de algunas horas.

Finalmente, los jóvenes fueron entregados a sus familiares, quienes agradecieron a las autoridades por la pronta actuación y por mantenerse atentos a la situación.