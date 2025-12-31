Ciclista sufre fuerte golpe en la cabeza tras caer de su unidad, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Ciclista sufre fuerte golpe en la cabeza tras caer de su unidad, al oriente de Saltillo
    Automovilistas se detuvieron para auxiliar al lesionado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 38 años cayó al pavimento tras atorarse el pie en la rueda trasera de su bicicleta

Con un fuerte golpe en la cabeza y sangrado en el lado izquierdo, Erick Cristóbal “N”, de 38 años de edad, fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General de Saltillo tras sufrir un accidente la mañana de este miércoles.

El hombre circulaba a bordo de una bicicleta sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez cuando, antes de llegar al cruce con Pedro Urbano, ocurrió el percance.

De acuerdo con testigos, alrededor de las 11:00 horas Erick se atoró un pie en la rueda trasera de la bicicleta, lo que provocó que perdiera el control, comenzara a tener dificultades para maniobrar y finalmente cayera al pavimento, dando varias vueltas.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre de 38 años y lo trasladaron al Hospital General de Saltillo debido a las lesiones en la cabeza.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre de 38 años y lo trasladaron al Hospital General de Saltillo debido a las lesiones en la cabeza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El ciclista quedó tendido sobre el asfalto con una lesión en la cabeza y sangrado activo, por lo que algunos automovilistas se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron una ambulancia.

Tras varias llamadas al número de emergencias, el reporte fue canalizado a la Cruz Roja. Paramédicos arribaron al lugar, lo atendieron y, tras valorarlo, determinaron su traslado a un hospital debido a la gravedad del golpe y las lesiones.

Al sitio acudió posteriormente una persona que se identificó como amigo del lesionado, quien se hizo cargo de la bicicleta y señaló que Erick es extranjero y no cuenta con familiares en la ciudad, por lo que acudiría más tarde al hospital para acompañarlo.

