Ciclista sufre fuerte golpe en la cabeza tras caer de su unidad, al oriente de Saltillo

Con un fuerte golpe en la cabeza y sangrado en el lado izquierdo, Erick Cristóbal “N”, de 38 años de edad, fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General de Saltillo tras sufrir un accidente la mañana de este miércoles.

El hombre circulaba a bordo de una bicicleta sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez cuando, antes de llegar al cruce con Pedro Urbano, ocurrió el percance.

