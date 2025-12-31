Ciclista sufre fuerte golpe en la cabeza tras caer de su unidad, al oriente de Saltillo
Un hombre de 38 años cayó al pavimento tras atorarse el pie en la rueda trasera de su bicicleta
Con un fuerte golpe en la cabeza y sangrado en el lado izquierdo, Erick Cristóbal “N”, de 38 años de edad, fue atendido por paramédicos y trasladado al Hospital General de Saltillo tras sufrir un accidente la mañana de este miércoles.
El hombre circulaba a bordo de una bicicleta sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez cuando, antes de llegar al cruce con Pedro Urbano, ocurrió el percance.
De acuerdo con testigos, alrededor de las 11:00 horas Erick se atoró un pie en la rueda trasera de la bicicleta, lo que provocó que perdiera el control, comenzara a tener dificultades para maniobrar y finalmente cayera al pavimento, dando varias vueltas.
El ciclista quedó tendido sobre el asfalto con una lesión en la cabeza y sangrado activo, por lo que algunos automovilistas se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron una ambulancia.
Tras varias llamadas al número de emergencias, el reporte fue canalizado a la Cruz Roja. Paramédicos arribaron al lugar, lo atendieron y, tras valorarlo, determinaron su traslado a un hospital debido a la gravedad del golpe y las lesiones.
Al sitio acudió posteriormente una persona que se identificó como amigo del lesionado, quien se hizo cargo de la bicicleta y señaló que Erick es extranjero y no cuenta con familiares en la ciudad, por lo que acudiría más tarde al hospital para acompañarlo.