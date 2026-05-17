Comisaría impulsa acciones contra el bullying en escuelas de Saltillo

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    Comisaría impulsa acciones contra el bullying en escuelas de Saltillo
    El programa busca prevenir el acoso escolar y fortalecer entornos seguros. CORTESÍA

Las pláticas son impartidas por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene a disposición de las escuelas secundarias del municipio un programa de charlas preventivas en materia de acoso escolar, impartidas a través de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y promover entornos escolares seguros.

Alexis Morales Hernández, titular de la dependencia, informó que estas actividades también contemplan temas relacionados con los riesgos en redes sociales, accidentes vehiculares, violencia en el noviazgo y prevención de adicciones.

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“En las charlas de acoso escolar les explicamos qué es el bullying, los actores que participan, víctima y acosador, los testigos que se involucran, y las consecuencias graves que han tenido en algunos casos tanto para la víctima como para el agresor, entre otra información”, dijo.

Asimismo, destacó que en lo que va del presente año se han visitado cerca de 140 planteles educativos, con el objetivo de acercar información útil y herramientas preventivas a las y los estudiantes.

“El visitar a las y los estudiantes nos permite poner sobre la mesa temas relevantes y, como autoridad, darles a conocer los riesgos y las consecuencias que existen al tomar malas decisiones, para que sean más conscientes y de esta forma trabajamos en la prevención de delitos”, agregó Morales Hernández.

$!Las actividades incluyen temas sobre accidentes vehiculares y prevención de adicciones.
Las actividades incluyen temas sobre accidentes vehiculares y prevención de adicciones. CORTESÍA

Finalmente, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las instituciones interesadas en solicitar estas pláticas preventivas pueden comunicarse al número telefónico 844-311-7476, con la finalidad de ampliar la cobertura de estas acciones en beneficio de la comunidad estudiantil.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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