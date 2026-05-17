Comisaría impulsa acciones contra el bullying en escuelas de Saltillo

Alexis Morales Hernández, titular de la dependencia, informó que estas actividades también contemplan temas relacionados con los riesgos en redes sociales, accidentes vehiculares, violencia en el noviazgo y prevención de adicciones.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene a disposición de las escuelas secundarias del municipio un programa de charlas preventivas en materia de acoso escolar, impartidas a través de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y promover entornos escolares seguros.

“En las charlas de acoso escolar les explicamos qué es el bullying, los actores que participan, víctima y acosador, los testigos que se involucran, y las consecuencias graves que han tenido en algunos casos tanto para la víctima como para el agresor, entre otra información”, dijo.

Asimismo, destacó que en lo que va del presente año se han visitado cerca de 140 planteles educativos, con el objetivo de acercar información útil y herramientas preventivas a las y los estudiantes.

“El visitar a las y los estudiantes nos permite poner sobre la mesa temas relevantes y, como autoridad, darles a conocer los riesgos y las consecuencias que existen al tomar malas decisiones, para que sean más conscientes y de esta forma trabajamos en la prevención de delitos”, agregó Morales Hernández.