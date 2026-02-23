Cientos de niños, niñas y jóvenes participan en academias deportivas municipales de Saltillo

El Gobierno Municipal impulsa la participación de cientos de menores en las Academias Deportivas que se ofrecen en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud

Estas actividades forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de llevar el deporte a todos los sectores de Saltillo, mediante un trabajo coordinado entre promotores deportivos en 11 disciplinas distintas.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, se imparten academias de básquetbol, béisbol, boxeo, atletismo, skate, fútbol 7, BMX, tochito, fútbol, pádel y tenis, brindando opciones para todos los gustos y edades.

El director del organismo, Edgar Omar Puentes Montes, invitó a niñas, niños y jóvenes a integrarse a estas actividades deportivas, destacando que además de fomentar la diversión, contribuyen a mejorar la calidad de vida y fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia.