Cientos de niños, niñas y jóvenes participan en academias deportivas municipales de Saltillo
El programa busca fomentar estilos de vida saludables a través del deporte
El Gobierno Municipal impulsa la participación de cientos de menores en las Academias Deportivas que se ofrecen en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud
Estas actividades forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de llevar el deporte a todos los sectores de Saltillo, mediante un trabajo coordinado entre promotores deportivos en 11 disciplinas distintas.
A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, se imparten academias de básquetbol, béisbol, boxeo, atletismo, skate, fútbol 7, BMX, tochito, fútbol, pádel y tenis, brindando opciones para todos los gustos y edades.
El director del organismo, Edgar Omar Puentes Montes, invitó a niñas, niños y jóvenes a integrarse a estas actividades deportivas, destacando que además de fomentar la diversión, contribuyen a mejorar la calidad de vida y fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia.
Las sedes se distribuyen en distintos puntos de la ciudad. En el Gimnasio Municipal se ofrecen clases de básquetbol los lunes, miércoles y viernes por la tarde, así como boxeo de lunes a viernes. En la Línea Verde se imparten skate, fútbol 7, BMX y tochito en horarios vespertinos.
El Biblioparque Norte alberga las academias de béisbol, pádel y tenis, mientras que la Unidad Deportiva Carlos R. González cuenta con atletismo y fútbol. Por su parte, la Unidad Deportiva Jesús Carranza ofrece béisbol, y el Parque Nogales cuenta con boxeo.
Asimismo, el Instituto mantiene activa una academia de atletismo a cargo de Edgar Quintero, que se desarrolla en diversas sedes.
Puentes Montes adelantó que a partir de mayo se reactivarán las academias de natación en los Centros Acuáticos ubicados en la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Multideportivo El Sarape y en las colonias Saltillo 2000 y Mirasierra.
Las personas interesadas pueden acudir directamente a los espacios deportivos o comunicarse al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte al teléfono 844-412-12-07 para obtener más información.