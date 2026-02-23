Cientos de niños, niñas y jóvenes participan en academias deportivas municipales de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Cientos de niños, niñas y jóvenes participan en academias deportivas municipales de Saltillo
    Las academias son coordinadas por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo. CORTESÍA

El programa busca fomentar estilos de vida saludables a través del deporte

El Gobierno Municipal impulsa la participación de cientos de menores en las Academias Deportivas que se ofrecen en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables y fortalecer el desarrollo integral de la niñez y juventud

Estas actividades forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de llevar el deporte a todos los sectores de Saltillo, mediante un trabajo coordinado entre promotores deportivos en 11 disciplinas distintas.

TE PUEDE INTERESAR: Víctor Manuel Pérez Ocampo y la evolución del fútbol americano en Saltillo a través de ‘Leyendas de los Emparrillados’

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, se imparten academias de básquetbol, béisbol, boxeo, atletismo, skate, fútbol 7, BMX, tochito, fútbol, pádel y tenis, brindando opciones para todos los gustos y edades.

El director del organismo, Edgar Omar Puentes Montes, invitó a niñas, niños y jóvenes a integrarse a estas actividades deportivas, destacando que además de fomentar la diversión, contribuyen a mejorar la calidad de vida y fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia.

$!Las academias incluyen deportes como básquetbol, fútbol, atletismo, boxeo y skate.
Las academias incluyen deportes como básquetbol, fútbol, atletismo, boxeo y skate. CORTESÍA

Las sedes se distribuyen en distintos puntos de la ciudad. En el Gimnasio Municipal se ofrecen clases de básquetbol los lunes, miércoles y viernes por la tarde, así como boxeo de lunes a viernes. En la Línea Verde se imparten skate, fútbol 7, BMX y tochito en horarios vespertinos.

El Biblioparque Norte alberga las academias de béisbol, pádel y tenis, mientras que la Unidad Deportiva Carlos R. González cuenta con atletismo y fútbol. Por su parte, la Unidad Deportiva Jesús Carranza ofrece béisbol, y el Parque Nogales cuenta con boxeo.

TE PUEDE INTERESAR: Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo

Asimismo, el Instituto mantiene activa una academia de atletismo a cargo de Edgar Quintero, que se desarrolla en diversas sedes.

Puentes Montes adelantó que a partir de mayo se reactivarán las academias de natación en los Centros Acuáticos ubicados en la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Multideportivo El Sarape y en las colonias Saltillo 2000 y Mirasierra.

Las personas interesadas pueden acudir directamente a los espacios deportivos o comunicarse al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte al teléfono 844-412-12-07 para obtener más información.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados