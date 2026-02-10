$!Víctor Manuel Pérez Ocampo y la evolución del fútbol americano en Saltillo a través de ‘Leyendas de los Emparrillados’

Hablar del fútbol americano en Saltillo es hablar de procesos largos, de impulsos que aparecen, se consolidan y, en algunos casos, se diluyen. Para Víctor Manuel Pérez Ocampo, autor de Leyendas de los Emparrillados, entender el presente del deporte implica mirar hacia atrás y reconocer los momentos clave que marcaron su desarrollo. No desde la nostalgia, sino desde la memoria. Pérez Ocampo aclara de entrada que no fue testigo de los primeros pasos del fútbol americano local, fundado en 1947. Sin embargo, su trabajo de investigación —plasmado en la historia del fútbol americano en Saltillo de 1947 a 2017— le permite trazar un panorama amplio. A ello se suma su experiencia personal: fue mariscal de campo y capitán de los Daneses del Ateneo Fuente en los años setenta, seleccionado a Liga Mayor con los Vaqueros de la Universidad Autónoma de Cuautitlán, y más tarde coordinador general del deporte universitario en los años noventa. TE PUEDE INTERESAR: Después del Super Bowl LX: la fórmula ya no es secreta

Desde esa doble mirada, como protagonista y como cronista, sostiene que el cambio ha sido profundo. “Hoy veo otro fútbol americano”, explica. La globalización del deporte, señala, emparejó condiciones que antes eran desiguales: sistemas de juego, técnicas y equipamiento. “Antes comprar utilería era adquirir lo que en Estados Unidos ya estaba atrasado diez años. Hoy todo se empata”. Saltillo, afirma, cuenta ahora con estadios funcionales, buenos campos y una estructura sólida que va desde la liga infantil hasta la juvenil. Un contraste marcado con su etapa como jugador, cuando existía un solo equipo juvenil que debía competir fuera de la ciudad. No obstante, identifica un pendiente: la fuga de talento. Muchos jugadores, explica, buscan oportunidades en otras entidades o instituciones, lo que impide dar el último salto para colocarse al nivel de los programas más fuertes del país.

Al revisar la historia, Pérez Ocampo identifica momentos de quiebre claros. El primero, en los años cuarenta y cincuenta, con la llegada de entrenadores formados fuera del estado, como Bob Esquerra y la llamada “Legión Politécnica”, que impulsaron un crecimiento acelerado. Después, una etapa de relativa calma, seguida por un nuevo auge a finales de los sesenta con los Buitres y su tetracampeonato en categoría intermedia. El siguiente gran impulso llegó en los setenta, con el regreso a Saltillo de Jorge Castro Medina, formado en los Pumas de la UNAM, acompañado por figuras como Manuel “Gallo” Vázquez y Raimundo Labra Jiménez. Esa generación universitaria transformó el fútbol local y abrió la puerta para que jugadores saltillenses alcanzaran la Liga Mayor en la Ciudad de México. En los años noventa se produjo otra inflexión: la incursión de los Lobos en la Liga Mayor y, de manera paralela, la llegada del coach Frank González con los Dinosaurios de Saltillo. Para Pérez Ocampo, ese momento fue clave porque no solo generó campeonatos, sino que dejó método y conocimiento. “Capacitó a los entrenadores locales”, recuerda, en una etapa en la que él mismo fungía como coordinador deportivo universitario.

El papel de las instituciones educativas, subraya, ha sido determinante. Desde finales de los setenta, dice, las autoridades comenzaron a invertir en infraestructura y en promover el deporte como parte de la formación estudiantil. “Nada es suficiente”, reconoce, pero el avance es innegable si se compara con los campos de tierra donde entrenaban décadas atrás. Esa visión histórica es la base de Leyendas de los Emparrillados, libro que acaba de alcanzar su sexta edición. Para su autor, preservar la memoria deportiva es una responsabilidad. “Pueblo que olvida su historia tiende a cometer los mismos errores”, afirma. Cada edición reúne cerca de cien semblanzas, construidas desde perspectivas individuales, con anécdotas que van más allá del terreno de juego y muestran trayectorias de vida marcadas por el estudio, el esfuerzo y la pertenencia. El crecimiento del proyecto se refleja también en sus presentaciones. De una primera edición realizada por Zoom con 30 personas, el libro pasó a reunir a más de 400 asistentes en su más reciente presentación, realizada en el Colegio de México, la más numerosa desde los años dos mil y con la presencia del presidente de la ONEFA.