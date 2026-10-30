Cierra hoy entrega de documentos para certificar a mediadores en Coahuila

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Saltillo
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    Cierra hoy entrega de documentos para certificar a mediadores en Coahuila
    Los aspirantes a mediadores del Poder Judicial inscritos hasta el 21 de octubre, tienen como límite las 23:00 horas de este viernes para entregar su documentación. ARCHIVO

Aspirantes previamente registrados tienen hasta las 23:00 horas para completar su expediente; la lista de admitidos a evaluación se publicará el 5 de noviembre

Este viernes 30 de octubre concluye la recepción de documentos para quienes buscan certificarse como personas facilitadoras públicas y privadas en mediación y conciliación ante el Poder Judicial de Coahuila. Los aspirantes deberán completar el envío antes de las 23:00 horas mediante el Sistema de Capacitación y Profesionalización, conocido como SICAP.

Esta etapa corresponde únicamente a quienes realizaron su registro del 19 al 21 de octubre. El cierre de hoy no representa una nueva oportunidad de inscripción, sino el límite para integrar los expedientes que serán revisados antes de autorizar el acceso a las evaluaciones.

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La documentación deberá presentarse escaneada en formato PDF y reunida en un solo archivo. No se aceptarán fotografías, documentos separados ni entregas por medios distintos a la plataforma. El sistema cerrará automáticamente al cumplirse el horario establecido.

El procedimiento busca evaluar los conocimientos y habilidades de quienes pretenden intervenir como facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias, mediante la mediación y la conciliación.

Después de la revisión documental, el órgano instructor determinará qué aspirantes cumplen con los requisitos. La relación de personas admitidas a la primera etapa de evaluación será publicada el 5 de noviembre en el portal del Poder Judicial.

Haber enviado documentos no garantiza continuar en el proceso. Únicamente se considerarán las solicitudes completas, recibidas dentro del plazo y que satisfagan las condiciones establecidas. Quienes no aparezcan en la lista serán considerados no admitidos.

La certificación contempla una evaluación teórica de conocimientos y otra de competencias prácticas, destinadas a valorar las aptitudes necesarias para desempeñar esta función. Con la publicación de admisión se informarán los lugares, fechas y horarios correspondientes.

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Entre los requisitos documentales se encuentra el comprobante de pago de derechos por certificación, cuyo monto es de 891.80 pesos. El trámite debe realizarse exclusivamente en la plataforma oficial del Poder Judicial, dentro del apartado de servicios y bajo el concepto “Certificación de mediadores”.

Los participantes deberán conservar los originales de los documentos enviados durante todo el procedimiento, pues el órgano instructor podrá solicitar su presentación física. Las dudas sobre el registro serán atendidas únicamente mediante el correo institucional señalado en la convocatoria.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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