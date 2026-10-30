Confían que INE hará trabajo para no impactar en elecciones del 2027 en Coahuila

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    Confían que INE hará trabajo para no impactar en elecciones del 2027 en Coahuila
    El titular del IEC calificó como una sorpresa la decisión del INE de declarar desierto el nombramiento para la presidencia del instituto en Coahuila. REDES SOCIALES

El presidente del IEC, Oscar Daniel Rodríguez, reconoció el impacto mediático por la renuncia de Guadalupe Taddei, pero aseguró que los organismos locales continuarán trabajando bajo las normas

Tras la controversia en el Instituto Nacional Electoral (INE) por los señalamientos de presuntos actos de corrupción que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Oscar Daniel Rodríguez, manifestó su confianza en que esta situación no impactará en los comicios de 2027.

El consejero presidente del IEC señaló que, aunque el impacto mediático generado por el caso es innegable, los institutos electorales locales continuarán con su trabajo apegados a las normas.

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“No pensé que tuviéramos una presidencia que renunciara en el INE. El impacto ya se dio, es evidente, no lo podemos esconder, pero esperemos que siga trabajando”, expresó.

Rodríguez externó su confianza en la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara, de quien destacó su trayectoria en la construcción de consensos durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

“Es buena para hacer un trabajo colegiado y en lo que ella esté hará un excelente trabajo”, mencionó.

SORPRENDE DECISIÓN DEL INE

Respecto a la determinación del Consejo General del INE de declarar desierto el nombramiento de la Consejera Presidenta del IEC ante la postulación única de Karla Natividad, Rodríguez admitió que la situación fue una sorpresa.

Agregó que, aunque la ley estima que él permanecerá un año más en el cargo provisional, los órganos pueden realizar modificaciones para emitir la convocatoria antes.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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