Confían que INE hará trabajo para no impactar en elecciones del 2027 en Coahuila

Tras la controversia en el Instituto Nacional Electoral (INE) por los señalamientos de presuntos actos de corrupción que derivaron en la renuncia de Guadalupe Taddei, el presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) , Oscar Daniel Rodríguez, manifestó su confianza en que esta situación no impactará en los comicios de 2027.

El consejero presidente del IEC señaló que, aunque el impacto mediático generado por el caso es innegable, los institutos electorales locales continuarán con su trabajo apegados a las normas.

“No pensé que tuviéramos una presidencia que renunciara en el INE. El impacto ya se dio, es evidente, no lo podemos esconder, pero esperemos que siga trabajando”, expresó.

Rodríguez externó su confianza en la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara, de quien destacó su trayectoria en la construcción de consensos durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

“Es buena para hacer un trabajo colegiado y en lo que ella esté hará un excelente trabajo”, mencionó.

SORPRENDE DECISIÓN DEL INE

Respecto a la determinación del Consejo General del INE de declarar desierto el nombramiento de la Consejera Presidenta del IEC ante la postulación única de Karla Natividad, Rodríguez admitió que la situación fue una sorpresa.

Agregó que, aunque la ley estima que él permanecerá un año más en el cargo provisional, los órganos pueden realizar modificaciones para emitir la convocatoria antes.