Cierre de El Buen Fin 2025 desata ‘compras de pánico’ en Saltillo

La decimoquinta edición de El Buen Fin concluyó oficialmente este lunes 17 de noviembre, tras cinco días de intensa actividad comercial a nivel nacional. El fin de semana de descuentos y promociones en Saltillo finalizó con una afluencia de consumidores “anormalmente alta” en las tiendas y el centro. Este movimiento de última hora reflejó las “compras de pánico” de los saltillenses que buscaban aprovechar los remates finales. Durante un recorrido por la ciudad VANGUARDIA pudo constatar una afluencia alta en el primer cuadro de la capital y tiendas grandes, con los artículos electrónicos acaparando gran parte de las ventas. TE PUEDE INTERESAR: El Buen Fin 2025 inicia su cuenta regresiva: Conoce la hora exacta en que terminan las ofertas Para incentivar la formalidad y el uso de medios de pago electrónicos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) organizó un sorteo con una bolsa total que supera los $500 millones de pesos, algo que también motivó las compras. El premio mayor para consumidores es de $250,000 pesos, requiriendo compras mínimas de $250 pesos con tarjetas participantes.

El objetivo del sorteo fue “fomentar la formalidad, incentivar el uso de tarjetas de crédito/débito y apoyar la economía nacional”, según las bases oficiales. Los comercios con ingresos hasta 5 millones de pesos en 2024 también concursaron por premios de hasta $260,000 pesos. En paralelo a la fiebre de consumo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) desplegó un operativo especial de vigilancia a nivel federal. Al mediodía del cierre, la Procuraduría concilió el 93.1% de las inconformidades presentadas en módulos y brigadas itinerantes. Como resultado de esta mediación, Profeco intermedia la devolución de más de un millón de pesos a personas consumidoras en El Buen Fin. La institución logró conciliar 205 de las 220 inconformidades reportadas hasta la hora de corte en la jornada final. En total, la Profeco brindó 15 mil 833 asesorías a través de las Oficinas de Defensa del Consumidor y el Teléfono del Consumidor. Además, se colocaron 3 mil 033 decálogos en puntos comerciales de alto tráfico para promover un consumo informado y responsable.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) coordinó el programa buscando mejorar el ingreso de las familias y apoyar a los negocios, especialmente las MIPYMES. La PROFECO exhortó a los proveedores a brindar información clara, veraz y precisa sobre las ofertas y promociones. TE PUEDE INTERESAR: Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo De igual manera, la SE impulsó el consumo de productos que cuenten con el logotipo de la marca de certificación “HECHO EN MÉXICO”. La vigilancia fue clave para evitar prácticas desleales, como el aumento de precios antes de los descuentos. Finalmente, los participantes deberán esperar hasta el 5 de diciembre de 2025 para el Sorteo del SAT. Los resultados para tarjetahabientes y comercios se podrán consultar a partir del 8 de diciembre en los portales oficiales del organismo.