El Buen Fin 2025 inicia su cuenta regresiva: Conoce la hora exacta en que terminan las ofertas

/ 17 noviembre 2025
    El Buen Fin 2025 terminará este 17 de noviembre. FOTO: VANGUARDIA

¡No te preocupes! Si no alcanzaste los descuentos del Buen Fin, aún quedan campañas de ofertas que puedes disfrutar durante lo que resta del 2025

El Buen Fin 2025 ha iniciado su cuenta regresiva para su conclusión tras casi 5 días enteros de ofertas, descuentos y promociones en miles de artículos de tiendas diferentes en todo México... ¡pero esto no es para alarmarse! Ya que aún queda tiempo para aprovechar los precios especiales.

Esta edición de la campaña masiva fue especial, debido a la celebración de su 15 aniversario; motivo por el cual duró más días, iniciando desde el jueves 13 de noviembre a las 00:00 horas, para finalizar este lunes 17 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025

EL BUEN FIN 2025 TERMINARÁ EXACTAMENTE A ESTA HORA DEL 17 DE NOVIEMBRE

La hora exacta en que terminará el Buen Fin 2025, es a las 23:59 horas del 17 de noviembre. Esto ya se había dado a conocer de forma oficial a través de los canales de comunicación de la campaña.

Esto quiere decir que, a las 00:00 horas del 18 de noviembre, los precios volverán a su estado normal de forma automática, tanto en tiendas virtuales como en físicas.

Considera que el horario de clausura está sujeto a los horarios particulares de cada establecimiento. Puede ser que las ofertas terminen a las 23:59 pero, a lo mejor, la tienda cierra sus puertas a las 20:00 horas.

ESTAS SON LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE DESCUENTOS, OFERTAS Y PROMOCIONES EN MÉXICO QUE RESTAN PARA EL 2025

Si no alcanzaste a comprar durante el Buen Fin... ¡no te preocupes! ya que aún hay próximos descuentos que te esperan en tus tiendas favoritas.

1. Black Friday: Es el 28 de noviembre. Son descuentos que se aplican principalmente en departamentos como tecnología y electrónicos, en especial en las tiendas en línea.

2. Cyber Monday: Es el 1 de diciembre. Aplica en tecnología, gadgets, electrónicos y servicios digitales. Las ofertas son exclusivas para compras en línea.

3. Ventas Nocturnas: Se realizan durante el mes de diciembre. Entre estas campañas, destaca la de Liverpool, que aplica para todos sus departamentos.

4. Rebajas de Fin de Año y Reyes: Generalmente, se llevan a cabo a finales de diciembre e inicios de enero 2026. Es cuando se hace una liquidación de inventario de temporada en ropa, calzados, juguetes y decoraciones.

TE PUEDE INTERESAR: Liverpool, Amazon y Coppel ponen en descuento artículos de Navidad por el Buen Fin 2025: estas son las mejores ofertas

CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS OFERTAS, DESCUENTOS Y PROMOCIONES

VANGUARDIA te brinda estas recomendaciones que puedes aplicar en estas últimas horas del Buen Fin 2025, o en próximas campañas que sean de tu interés:

1. Planificación y Preparación:

Haz una Lista de Necesidades: Antes de que comiencen las ventas, anota exactamente lo que necesitas comprar. Esto evita que adquieras cosas solo porque están en oferta (compras impulsivas).

Define un Presupuesto: Establece cuánto dinero estás dispuesto a gastar en total y por artículo. No te endeudes por una oferta.

Investiga Precios con Anticipación: Conoce el precio regular del artículo que te interesa. Así sabrás si el “descuento” es real o si el precio fue inflado previamente.

2. Búsqueda y Comparación

Compara en Diferentes Tiendas: El hecho de que algo esté rebajado en un lugar no significa que sea el mejor precio. Usa herramientas de comparación de precios en línea.

Suscríbete a Newsletters y Alertas: Muchas tiendas envían sus mejores ofertas y códigos de descuento exclusivos a sus suscriptores por correo electrónico.

Sigue las Redes Sociales: A veces, las tiendas anuncian “ventas flash” o códigos de descuento especiales solo para sus seguidores.

3. Técnicas de Compra Inteligente

Busca Códigos Adicionales (Cupones): Antes de finalizar la compra en línea, busca en Google “código de descuento + [nombre de la tienda]”. A menudo encuentras cupones que puedes aplicar en el carrito.

Revisa los Beneficios de tu Banco/Tarjeta: Muchas tarjetas de crédito/débito ofrecen cashback (reembolso), meses sin intereses o descuentos adicionales en tiendas específicas durante promociones. ¡Combínalo con la oferta de la tienda!

No te Precipites: Si bien algunas ofertas son limitadas, a veces esperar un poco más (a las ventas de “liquidación final” o a una promoción mejor) puede resultar en un ahorro mayor.

Lee la Letra Pequeña: Asegúrate de entender las políticas de devolución y garantía de los artículos en oferta. A veces, los productos con descuento final no tienen cambio.

4. Aprovecha Programas de Lealtad

Acumula Puntos y Recompensas: Usa tus tarjetas de lealtad para sumar puntos en cada compra, los cuales puedes canjear por descuentos futuros.

Días o Horarios Especiales: Pregunta si hay un día de la semana o del mes con descuentos especiales para miembros.

