Cinco alumnos del TecNM-Saltillo realizarán movilidad académica en Corea del Sur

El Tecnologico Nacional de Mexico campus Saltillo (TecNM-Saltillo) consolida su estrategia de internacionalización con el envío de cinco estudiantes a la Dongseo University, en Busan, Corea del Sur, donde cursarán el semestre enero-junio 2026.

La movilidad académica involucra a alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Materiales, quienes fueron seleccionados por su alto desempeño académico y perfil competitivo.

TALENTO COAHUILENSE CON PROYECCIÓN GLOBAL

Las estudiantes Ana Sofía Valdez Aguilar y Mayra Isabel Toriz Dattoli, de Ingeniería en Gestión Empresarial; Dulce María Álvarez de la Peña, de Ingeniería en Materiales; así como Carlos Alberto Peña Castillo y Óscar Alexander Castillo, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, obtuvieron la beca que les permitirá integrarse a la dinámica académica de la institución asiática.