Cinco alumnos del TecNM-Saltillo realizarán movilidad académica en Corea del Sur
Estudiantes de tres ingenierías cursarán el semestre enero-junio 2026 en Dongseo University, en Busan, como parte de su proyección internacional
El Tecnologico Nacional de Mexico campus Saltillo (TecNM-Saltillo) consolida su estrategia de internacionalización con el envío de cinco estudiantes a la Dongseo University, en Busan, Corea del Sur, donde cursarán el semestre enero-junio 2026.
La movilidad académica involucra a alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Materiales, quienes fueron seleccionados por su alto desempeño académico y perfil competitivo.
TALENTO COAHUILENSE CON PROYECCIÓN GLOBAL
Las estudiantes Ana Sofía Valdez Aguilar y Mayra Isabel Toriz Dattoli, de Ingeniería en Gestión Empresarial; Dulce María Álvarez de la Peña, de Ingeniería en Materiales; así como Carlos Alberto Peña Castillo y Óscar Alexander Castillo, de Ingeniería en Sistemas Computacionales, obtuvieron la beca que les permitirá integrarse a la dinámica académica de la institución asiática.
Dongseo University se ha convertido en un destino recurrente para el estudiantado del TecNM-Saltillo, fortaleciendo una alianza que ha permitido a generaciones anteriores ampliar su formación técnica, lingüística y cultural en un entorno internacional de alta exigencia.
La directora del campus, Ania Sánchez, destacó que este logro es resultado de meses de preparación, disciplina y compromiso académico.
COMPETENCIA INTERNACIONAL Y EXPERIENCIA FORMATIVA
En su mensaje, subrayó que los jóvenes seleccionados compiten en un proceso internacional donde participan miles de aspirantes latinoamericanos, lo que eleva el mérito de su elección.
“Estamos muy orgullosos de ustedes; estas experiencias transforman su visión profesional y personal. Somos un Tecnológico competitivo y hoy vemos reflejado ese esfuerzo en resultados positivos”, expresó.
La movilidad internacional no solo fortalece el perfil profesional de los estudiantes, sino que también los posiciona como referentes entre la comunidad de los “Burros Pardos”, al incorporar conocimientos globales y nuevas perspectivas culturales que enriquecen el entorno académico local.
Con este intercambio, el TecNM-Saltillo reafirma su apuesta por una educación con estándares internacionales, preparando ingenieros capaces de competir en escenarios globales.